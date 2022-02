Poslanci v návrhu vyhlásenia odsúdili vojenskú agresiu voči Ukrajine, ktorá ani neodráža vôľu väčšiny Rusov

25.2.2022 - Sme presvedčení, že prebiehajúca agresia neodráža vôľu väčšiny ruského národa. Ruský národ si nezaslúži, aby ho jeho politické vedenie viedlo do medzinárodnej izolácie a ekonomickej krízy.Uvádza sa to vo vyhlásení k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine, ktoré predložili do Národnej rady SR vládni poslanci. Plénum by malo o vyhlásení rokovať v piatok popoludní.„Parlament čo najdôraznejšie odsudzuje nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine,“ píše sa v texte vyhlásenia, s ktorým prišli nezaradený poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) a predsedovia vládnych poslaneckých klubov Michal Šipoš (OĽaNO), Peter Pčolinský (Sme rodina) a Anna Zemanová (SaS).Vo vyhlásení sa okrem iného uvádza, že slovenský parlament žiada Ruskú federáciu, aby sa vrátila k rokovaciemu stolu a úprimne hľadala riešenia mierovou cestou. Slovenský parlament má vo vyhlásení potvrdiť, že územie samozvaných republík Doneck a Luhansk sú naďalej zvrchovaným územím Ukrajiny.„Parlament zdôrazňuje, že občania SR sú solidárni so susedným ukrajinským národnom a plne podporujú jeho právo slobodne si vybrať svet, v akom chcú pokojne žiť a prosperovať,“ konštatuje sa vo vyhlásení.