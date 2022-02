Polícia obvinila hlavnú aktérku kauzy šikany v Miloslavove, tínedžerke hrozí niekoľko rokov väzenia

25.2.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia obvinila „hlavnú aktérku" kauzy detskej šikany v obci Miloslavov v okrese Senec. Ako informuje portál televízie Joj noviny.sk, obvinenie sa týka skutkov výtržníctva a ublíženia na zdraví. Tínedžerke podľa portálu hrozí trest do päť rokov väzenia, pri neplnoletých osobách sa však trestná sadzba znižuje na polovicu.„Pritom ide o to dievča, ktoré zavolalo záchranku pre šikanované dievča," uvádzajú noviny.sk s tým, že vo veci je stále otvorená možnosť prekvalifikovania skutkov na základe ďalších zistení.Portál pripomína, že incident sa odohral v januári. „Tínedžeri mali vlákať iba 11-ročné dievča do areálu bývalého družstva v Alžbetinom dvore, kde ju mali zbiť, opiť a ešte si to nahrali na mobil," uvádzajú noviny.sk. Portál dodáva, že tínedžerka skončila po incidente v nemocnici.