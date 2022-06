Poslanci v piatok hlasovať nebudú, po prerokovaní výročných správ sa vrátia k diskusii o Sulíkovi

17.6.2022 (Webnoviny.sk) - Parlament v piatok nebude hlasovať. Po všeobecnom súhlase v pléne parlamentu to oznámil predsedajúci schôdze Juraj Blanár (Smer-SD). O takýto postup požiadali vládne poslanecké kluby.Poslanci prerokovali výročnú správu o hospodárení Národnej banky Slovenska . Diskutovať by mali tiež o výročnej správe komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a výročnej správe o stave vysielania v SR a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu. Po prerokovaní výročných správ sa majú poslanci vrátiť k diskusii o odvolaní Richarda Sulíka (SaS) z funkcie ministra hospodárstva.