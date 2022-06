Štát spúšťa revolučnú zmenu. Konečne rozbieha online riešenie životných situácií občanov

šéfka slovenskej informatizácie Veronika Remišová.

ŠTÁT TU JE PRE ĽUDÍ, NIE NAOPAK

Ján Hargaš, štátny tajomník rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

VZDELÁVANIE NAPRIEČ GENERÁCIAMI

Erika Piirmets, poradkyňa pre digitálnu transformáciu v organizácii e-Estonia

UČIŤ TREBA AJ STARŠIU GENERÁCIU

REVOLÚCIA VO VÝUČBE

V praxi to bude znamenať, že by sme už mali prestať predkladať úradom výpisy osobne, nakoľko si ich budú schopné vymeniť medzi sebou elektronicky. Štát by mal tiež dokázať identifikovať naše potreby a ponúkať nám riešenia. "Cez mobil sa prihlásite do vyše 400 portálov štátnej a verejnej správy. Do konca roka nový systém naberie ďalšie funkcionality. Postupne budeme dopĺňať proaktívnu notifikáciu o nedoplatku sociálneho poistenia, či elektronickú PN, zavedieme tiež koncept dokladov v mobile na európskej úrovni," doplnila navicepremiérka Veronika Remišová.Zdá sa teda, že u nás dochádza konečne k zmene filozofie. Štát si uvedomil, že má slúžiť ľuďom a nie naopak. "V apríli sme spustili prvú životnú situáciu – rodič si už nemusí sám vybavovať príspevok pri narodení dieťaťa, tento príspevok mu dá štát proaktívne. Jednoducho, úrady si medzi sebou vymenia údaje a rodičia dostanú peniaze na účet," doplnils tým, že do praxe by chceli zaviesť ďalšie štyri životné situácie. "A to - keď si občan chce kúpiť alebo predať nehnuteľnosť na bývanie, chce začať podnikať, stratil prácu a chce si nájsť novú, chce si kúpiť alebo predať vozidlo." Už v júni by mal byť známy plán, ako chce vláda pri digitalizácii týchto ďalších kľúčových bodov postupovať, pričom zrealizované by mali byť do konca budúceho roka.upozorňuje, že o riešení životných situácií hovoria vlády od roku 2006. Avšak, dnes sa vláda pustila dobrým smerom, potvrdzuje napríkladTen na ITAPA uviedol, že projekt riešenia životných situácií, a konkrétne situácia spojená s narodením dieťaťa, je konečne dobre urobený projekt v rámci digitalizácie. Otázne však podľa neho je, ako sa štát popasuje s ostatnými životnými situáciami. Vláda sa totiž v rámci plánu obnovy pustila do odbyrokratizovania 16 rôznych životných situácií občanov, ktoré by mali byť hotové do roku 2026. Illek zároveň upozorňuje, že riešenie životných situácií musí ísť ruka v ruke s koordináciou ôsmich tisícov úradov verejnej správy, ktoré na Slovensku fungujú.Moderné technológie by nám mali uľahčovať život, rovnako ako to je v Estónsku. Krajine, od ktorej by sme sa mali – ako kedysi povedal aj americký prezident Barack Obama – učiť. A je to fakt. Veď Estónsko dokáže len vďaka digitálnemu podpisu ročne ušetriť až 2 percentá HDP krajiny, či 1 400 hodín štátneho zamestnanca ročne. "Estónsko je malá krajina s relatívne malým rozpočtom. Nedostatok financií nás podnietil k tomu, aby sme sa začali zaoberať digitálnou transformáciou. Začali sme s ňou už v 90-tych rokoch a dnes sme aj vďaka nej najrýchlejšie rastúcou postsovietskou krajinou," zdôvodnila na ITAPA. A jednoznačne právom. Veď Estónsko má dnes 99 percent verejných služieb digitalizovaných, pričom krajina rieši online aj svadby, rozvody, prihlášky do škôl, kúpu auta, vodičské preukazy či rozbeh podnikania. "Neexistuje nič, čo by sa nedalo vyriešiť online. A keďže nie sme veľkou krajinou, v technológiách a inováciách chceme napredovať, pričom si uvedomujeme, že digitálna transformácia nie je ani tak otázkou technológií, ale predovšetkým ľudí, ktorí by ju mali bezpečne využívať, " povedala Erika Piirmets.Piirmets sa aj s ministerkou Remišovou zhodli na jednej veci: je nevyhnutné vzdelávať všetky generácie tak, aby boli zdatné jednotlivé služby využívať. A to nielen vo vzťahu k mladej generácii, no rovnako vo vzťahu k seniorom. Prvé kroky tu už realizuje aj Slovensko. Nedávno sme odštartovali pilotnú fázu projektu, ktorý nemá v Európe obdobu. Ide o digitálne školenia pre 172-tisíc seniorov, ktoré sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.Revolúcia má prísť aj v oblasti vzdelania mladých ľudí. Slovensko v týchto dňoch spustilo unikátny a ambiciózny projekt, ktorý bol doposiaľ skôr výsadou komerčných spoločností. Rezort financií rozbehol adaptačný program výchovy vlastných študentov. Študenti tak budú mať možnosť už počas školy pracovať na reálnych projektoch štátnej správy. "Jedinou cestou, ako sa posunúť vpred, je držať krok s vyspelými krajinami Európy. Aj preto sme nadviazali spoluprácu so špičkovými univerzitami za účelom získania odborníkov do štátnej správy. Študenti sú budúcnosťou nielen súkromnej, ale aj štátnej sféry. Som preto rada, že práve Ministerstvo financií SR sa rozhodlo ako jedno z prvých ministerstiev realizovať tento ambiciózny projekt," uviedlana konferencii JARNÁ ITAPA. Problémom slovenského školstva totiž je, že ani jedna domáca univerzita sa neobjavuje v rebríčkoch najkvalitnejších univerzít sveta. Práve tento program to má zmeniť.