Poslanci Vašečka a Záborská opäť predložili novelu zákona o rodnom čísle, ktorá by znemožnila tranzíciu

Lekársky posudok

Odvolávajú sa na dohovor

21.4.2024 (SITA.sk) - Poslanci Kresťanskej únie Anna Záborská (obaja klub hnutia Slovensko ) predložili do Národnej rady SR novelu zákona o rodnom čísle, ktorá by prakticky znemožnila tranzíciu.Novelu zákonodarcovia predkladali už v minulom volebnom období a prešla do druhého čítania.Na základe úpravy by bolo možné zmeniť rodné číslo osoby pri nesprávne určenom pohlaví na základe lekárskeho posudku, ktorý je potvrdením genetických výsledkov určenia skutočného biologického pohlavia. Novela je zaradená do programu aktuálnej aprílovej schôdze.„Doterajším úzusom bola možnosť zmeny rodného čísla v prípade, že požadovaná zmena bola dokladovaná lekárskym posudkom, ktorý však nebol v zákone bližšie špecifikovaný. Návrh zosúlaďuje použitie pojmu pohlavie v návrhu zákona s ústavou a ostatnými platnými zákonmi tým, že jednoznačne stanovuje, za akých podmienok môže byť rodné číslo zmenené,“ uviedli predkladatelia v návrhu.Poslanci sa odvolávajú aj na Dohovor o ochrane ľudských práv, v ktorom je pohlavie „nespochybniteľnou biologickou skutočnosťou“.V zákone navrhovatelia plánujú ponechať možnosť administratívnej zmeny rodného čísla nesprávne určeného pohlavia.„S ohľadom na funkcie a potreby štátu a spoločnosti je rozhodujúca a smerodajná evidencia skutočnej biologickej reality pohlavia, aby bolo možné aplikovať právny poriadok v súlade s pôvodne zamýšľaným zámerom zákonov,“ uvádza sa v návrhu.