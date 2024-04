Nemecko a Litva chcú pomôcť obnoviť energetickú infraštruktúru Ukrajiny komponentmi z nepoužívaných elektrární

21.4.2024 (SITA.sk) - V Nemecku a Litve preskúmavajú nepoužívané elektrárne s cieľom nájsť komponenty, ktoré by sa dali zachrániť a poslať na Ukrajinu. Tam by ich použili na obnovu energetickej infraštruktúry poškodenej ruskými útokmi.Ukrajinskí špecialisti sú už v Litve a Nemecko nedávno ponúklo, že otvorí svoje zariadenia na preskúmanie, povedal v nedeľu v štátnej televízii ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko. Informuje o tom spravodajský portál Kyiv Independent.Vyrobiť nevyhnutné vybavenie na spojazdnenie elektrární od začiatku a pred nadchádzajúcou zimou je podľa ministra nemožné.„Preto kolegom a partnerom zdôrazňujem, že musíme vyťažiť maximum z toho, čo je už k dispozícii. Môže to byť nové alebo použité, ale aj keď potrebuje určité opravy, urobíme to tak, aby bolo prevádzkyschopné už túto zimu, aby sa primerane zvýšila“ výrobná kapacita, povedal Haluščenko.Rusko v ostatných týždňoch zintenzívnilo útokmi dronmi a raketami na ukrajinskú kritickú infraštruktúru. Zničilo pritom niekoľko tepelných elektrární vrátane zariadenia v obci Trypilľa, ktoré bolo hlavným dodávateľom elektriny pre Kyjivskú, Žytomirskú a Čerkaskú oblasť.