Poslanci Vetrák a Kyselica predložili návrh na spresnenie krúžkovného pre deti

Mechanizmus má byť efektívnejší

Príspevky na konto dieťaťa

Upresnenie periodicity účasti

Prorodinný balíček

27.8.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Lukáš Kyselica predložili do parlamentu návrh novely zákona o financovaní voľného času dieťaťa.Návrhom sa má od začiatku budúceho roka spresniť poskytovanie príspevku na voľnočasové aktivity, tzv. krúžkovného, v sume 60 eur na mesiac pre deti vo veku od 5 do 18 rokov.Po schválení navrhovaných zmien má byť celý mechanizmus efektívnejší a prístupnejší pre všetkých užívateľov, a to pre oprávnené osoby aj poskytovateľov voľnočasových aktivít.Krúžkovné dosiahne 60 eur za každý kalendárny mesiac od mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov veku až po kalendárny mesiac, v ktorom dovŕši 18 rokov veku. Zrušiť sa má časová viazanosť použitia príspevku v sume 60 eur na mesiac.Príspevok za príslušný kalendárny mesiac sa má pripisovať na konto dieťaťa 12 kalendárnych mesiacov vopred. Podľa predkladateľov sa tým zabezpečí flexibilita nakladania s príspevkom a zároveň umožní objednávanie voľnočasových aktivít v dlhšom časovom horizonte.Príspevok sa má pripísať na konto dieťaťa vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca.„V mesiaci, v ktorom sa konto dieťaťa zriadi, sa na konto dieťaťa pripíšu príspevky za 13 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,“ uviedli poslanci. Maximálna výška zostatku príspevkov na konte dieťaťa má dosahovať 1 000 eur.Poslanci za hnutie OĽaNO tiež navrhujú predĺžiť periodicitu potvrdzovania účasti dieťaťa na voľnočasovej aktivite a jej hodnotenie z jedného na sedem kalendárnych dní. Rodič má byť povinný vyznačiť účasť dieťaťa na každej voľnočasovej aktivite, na ktorej sa dieťa zúčastnilo, a ohodnotiť jej kvalitu.„Pokiaľ tak neurobí do siedmich kalendárnych dní, po uplynutí tejto lehoty nemôže nakladať s kontom dieťaťa a zároveň sa dieťa nebude môcť zúčastniť nasledujúcich voľnočasových aktivít objednaných prostredníctvom aplikácie,“ objasňujú poslanci.Zákonom o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý je súčasťou prorodinného balíčka, sa majú podporovať voľnočasové aktivity dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry tak, aby boli tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej skupine detí.Príspevok sa má používať len na úhradu voľnočasových aktivít, ktorých zoznam stanoví rezort školstva pre aktivity v oblasti vzdelávania a športu a rezort kultúry pre aktivity v oblasti kultúry.