Poslanci za hnutie Sme rodina podali návrh na zvýšenie prídavku na dieťa

Zvýšený aj jednorázový prídavok

Matovič prídavok zrušil

27.8.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci NR SR za hnutie Sme rodina Jozef Hlinka navrhujú zvýšiť prídavok na dieťa od začiatku budúceho roka na 50 eur mesačne. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, ktorý predložili do parlamentu.Parlamentom schválený prorodinný balíček ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) pritom počíta s tým, že suma prídavku na dieťa od januára stúpne zo súčasných 30 eur na 40 eur.Poslanci za hnutie Sme rodina tiež navrhujú znovu zaviesť jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa v sume 110 eur pre deti, ktoré prvýkrát nastúpili do prvého ročníka základnej školy.Poskytovanie tejto dávky rodičom prvákov na základnej škole pritom od začiatku budúceho roka zrušil parlament schválením prorodinného balíčka Igora Matoviča.„Predkladaný návrh zákona je vypracovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 až 2024, v ktorom sa vláda zasadila o podporu rodiny, ako základnej bunky spoločnosti, a prijatie s tým súvisiacich opatrení na zlepšenie finančnej situácie rodín s nezaopatrenými deťmi," zdôvodnili návrh poslanci za hnutie Sme rodina.