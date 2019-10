Poslanci za Smer-SD navrhujú posilniť podporu folklóru a knižníc

Poslanec NR SR Dušan Jarjabek (Smer-SD), archívna foto. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) - Finančná podpora folklóru a obnovy knižníc na Slovensku by sa mohla posilniť. Navrhujú to poslanci za Smer-SD Dušan Jarjabek a Ján Senko, ktorí do parlamentu predložili novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR.Dotáciu z rozpočtu by podľa nich mohol rezort poskytovať aj na účel podpory miestnej a regionálnej kultúry, ako aj na obnovu knižníc a knižničného fondu.Jarjabek, ktorý je zároveň predsedom parlamentného výboru pre kultúru a médiá, si myslí, že folklór je medzi ľuďmi najrozšírenejší.skonštatoval poslanec pre TASR.doplnil.Predkladatelia pripomínajú, že nezriedka z takýchto zoskupení vzídu aj budúci profesionálni umelci, preto si táto oblasť kultúry zaslúži väčšiu pozornosť a podporu zo strany štátu.Podpora by mohla slúžiť na zakúpenie a obstaranie ľudových krojov, kostýmov, hudobných nástrojov, hudobnej aparatúry, náradia a prístrojov na tvorbu umeleckých výrobkov či potrieb na tvorbu výtvarníkov.Novelou chcú tiež podporiť skvalitnenie, modernizáciu a rozvoj verejných knižníc. Zlepšiť by sa mohla ochrana a bezpečnosť knižničných fondov. Súčasťou novej legislatívy by podľa poslancov mohlo byť aj zadefinovanie pojmu kultúrneho poukazu.Návrh nepredložilo ministerstvo kultúry, ale poslanci, tí argumentujú zrýchlením procesu.zdôvodnil tento postup Jarjabek.Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. januára 2020.