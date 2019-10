Vodič pod vplyvom alkoholu viezol syna na futbalový zápas

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Kšinná 6. októbra (TASR) – Takmer 1,4 promile nafúkal pri dychovej skúške 59-ročný vodič auta, ktoré policajti zastavili na ceste medzi obcami Kšinná a Uhrovec. Muž pod vplyvom alkoholu viezol svojho syna na futbalový zápas. Polícia o tom v nedeľu informovala na sociálnej sieti.Vozidlo, ktorého vodič miestami jazdil zo strany na stranu, si policajti z Bánoviec nad Bebravou všimli ešte v sobotu (5. 10.) dopoludnia. Rozhodli sa ho zastaviť a skontrolovať. Na zvukové a svetelné znamenia, aby zastavil, vodič nereagoval.uviedli policajti s tým, že muža neminie obvinenie z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Za tento trestný čin mu hrozí rok odňatia slobody.Bánovskí policajti zistili počas dvoch hodín ešte ďalších dvoch vodičov, ktorí nafúkali do jedného promile. Tých budú riešiť v správnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte. Hrozí im pokuta do 800 eur a zákaz činnosti riadiť motorové vozidlá do troch rokov.