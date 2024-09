Poslanci začali mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu M. Šimečku

V pléne Národnej rady (NR) SR sa vo štvrtok ráno začala mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Michala Šimečku (PS) z postu podpredsedu parlamentu. Iniciovali ju koaliční poslanci za Smer-SD a SNS.



O návrhu bude parlament rokovať až do úplného skončenia diskusie, teda v prípade potreby aj po 19.00 h. Hlasovať o návrhu bude na najbližšom hlasovaní aktuálnej riadnej 19. schôdze NR SR.



Návrh na odvolanie Šimečku podali 5. septembra poslanci za koaličný Smer-SD a SNS. Odvolať ho chcú pre podozrenia z čerpania štátnych dotácií osobami, ktoré sú mu blízke, i podozrenia z manipulácie pri prideľovaní dotácií. Vyčítali mu tiež organizáciu protestov proti vedeniu rezortov kultúry a spravodlivosti, v ktorých podľa nich Šimečkova rodina stráca finančné zázemie.



Šimečka vníma návrh na jeho odvolanie ako pomstu za dobrú opozičnú prácu. Kritiku odmietol. Tvrdí, že na jeho odvolanie tlačí premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý útokmi na neho a jeho rodinu odvádza pozornosť od skutočných problémov Slovenska. Upozornil, že všetky nadácie a občianske združenia, ktoré Fico a koalícia spomínajú, čerpali dotácie dávno predtým, ako vstúpil do politiky.

Gašpar: Šimečka nemôže vykonávať funkciu podpredsedu NRSR nezávisle a zodpovedne



Michal Šimečka nemôže vzhľadom na podozrenia a zistenia vykonávať funkciu podpredsedu Národnej rady (NR) SR zodpovedne, nezávisle, nestranne a v súlade s najvyššími etickými a právnymi štandardmi. Uviedol to poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD), ktorý predstavil odôvodnenie návrhu na odvolanie Šimečku v pléne NR SR.

"Táto funkcia vyžaduje od verejného činiteľa nielen odborné schopnosti, ale aj vysokú mieru integrity a oddanosti verejnému záujmu, čo v prípade podpredsedu NR SR Michala Šimečku je vážne spochybnené vzhľadom na množstvo skutočností, ktoré sú v súčasnej dobe predmetom verejnej a mediálnej diskusie," priblížili koaliční poslanci v návrhu.



Gašpar poukázal na prijímanie štátnych dotácii blízkymi osobami Šimečku v rokoch 2020 až 2024. Dotáciu vo výške 676.077 eur dostala podľa poslanca Nadácia Milana Šimečku. V správnej rade nadácie pôsobí Šimečkov strýko Peter Šimečka. Gašpar pokračoval, že v občianskom združení (OZ) Projekt Fórum, kde je jediným štatutárnym orgánom Marta Šimečková, získalo prostredníctvom štátnych dotácií 314.917 eur. Šimečkova partnerka Soňa Ferienčíková je zase jediným štatutárnym orgánom OZ BOD.Y. Združenie získalo cez štátne dotácie 190.007 eur, tvrdí koaličný poslanec.



"Finančné príspevky získali subjekty v čase, keď mal Michal Šimečka ako predseda politickej strany Progresívne Slovensko priamy vplyv na rozhodovacie procesy pri prideľovaní konkrétnych štátnych dotácií," skonštatovali koaliční poslanci v návrhu na odvolanie.



Pre podozrenia z nezákonného postupu a ovplyvňovania procesu prideľovania štátnych dotácií vykonalo ministerstvo spravodlivosti audit prideľovania dotácií mimovládnym organizáciám. Zo zverejnených čiastkových informácií je podľa koaličných poslancov zrejmé, že poskytovanie dotácií bolo nastavené netransparentne a do procesov posudzovania bolo subjektívne zasahované.



Gašpar vo svojom vystúpení poukázal aj na opozičné protesty. Tvrdí, že Šimečka zneužil právo občanov zhromažďovať sa na ochranu financovania svojej rodiny. Protestujúcich podľa neho zámerne neinformoval, že z ministerstva spravodlivosti a kultúry jeho rodina získala viac ako milión eur.



Šimečkovi zároveň vyčítajú aj jeho vyjadrenia na protestoch. "Často používa jazyk, ktorý zhoršuje konflikty a prispieva k polarizácii verejnej diskusie. Takéto správanie je v priamom rozpore s úlohami verejného činiteľa, ktorý by mal prispievať k posilňovaniu dôvery verejnosti v štátne inštitúcie a k podpore spoločenskej súdržnosti," uviedli poslanci v návrhu. Rozhodnutie o odvolaní Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu by bolo podľa nich silným signálom, že parlament je odhodlaný dodržiavať najvyššie etické normy a princípy právneho štátu.

Škodíte samým sebe. Voličom ukazujete, že kašlete na ich problémy a sústredíte sa len na vašu pomstu, povedal Michal Šimečka v rozprave k svojmu odvolávaniu.

Poslancom koalície odkázal, že vie, že mnohí sa hanbia za to, že premiér Robert Fico útočí na jeho rodinu, matku, partnerku aj zosnulého starého otca.

„Dávate nám aspoň priestor hovoriť o tom, čo sa snažíte prekryť, a my to využijeme,“ vyhlásil.

„Máme kúpnu silu na úrovni Turecka. Máme najhoršie verejné financie v eurozóne. Takmer milión ľudí na Slovensku je ohrozených chudobou,“ pokračoval líder PS. Pripomenul, že za posledných 15 rokov, počas ktorých vládol najmä Smer, opustilo Slovensko viac ako 300-tisíc prevažne mladých ľudí. „Kumulatívne sme tým prišli o 4 percentá HDP,“ uviedol.

„Toto je vaše dedičstvo, výsledok vašej práce,“ dodal.

Ani na sekundu si nemýľte našu slušnosť so slabosťou alebo s nedostatkom odhodlania, povedal Michal Šimečka v parlamente. „Pokojne ma odvolajte, pokojne ďalej útočte na mňa a na moju rodinu. Oni prežili basu, prežili ŠtB, prežili Mečiara a prežijú aj vášho amatérskeho šéfa tajnej služby (Pavla Gašpara – pozn. red.),“ odkázal premiérovi Robertovi Ficovi.

„Robert Fico a jeho vláda sú prekážkou tomu, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie,“ dodal.

Michal Šimečka vyzval ministerstvo spravodlivosti na zverejnenie auditu, na ktorý sa odvolávajú autori návrhu na jeho odvolanie. „Nepredložili ste ani jediný fakt, že dotácie pre organizácie spojené s mojou rodinou súviseli s politikou,“ povedal.

Pripomenul, že tieto organizácie získavali dotácie aj počas vlád Smeru a dávno predtým, ako vstúpil do politiky.