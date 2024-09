Severná Kórea odpálila do mora balistické rakety, japonský premiér nariadil zabezpečenie lodí a lietadiel

Ohrozenie medzinárodného mieru

Rokovania so Spojenými štátmi

12.9.2024 (SITA.sk) - Severná Kórea vo štvrtok vystrelila do mora niekoľko balistických rakiet krátkeho doletu. Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl uviedol, že zaznamenané strely leteli z oblasti hlavného mesta Pchjongjang 360 kilometrov a pristáli vo vodách medzi Kórejským polostrovom a Japonskom. Fumio Kišida nariadil úradom, aby zabezpečili bezpečnosť lodí a lietadiel, škody však krajina nehlási. Vzdialenosť, ktorú balistické strely preleteli, naznačuje, že ich navrhli pre útoky na Južnú Kóreu.Diplomati z Južnej Kórey, Japonska a Spojených štátov počas spoločného telefonátu odsúdili konanie Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) s tým, že ohrozuje regionálny a medzinárodný mier.Je to po prvý raz po viac ako dvoch mesiacoch, čo KĽDR verejne odpálila zbrane. Prvého júla Severná Kórea vyhlásila, že testovala novú taktickú zbraň schopnú uniesť superveľkú 4,5-tonovú hlavicu.Len pred pár dňami pritom severokórejský vodca Kim Čong-un vyhlásil, že posilní úsilie o to, aby boli severokórejské jadrové sily plne pripravené na boj so Spojenými štátmi a ich spojencami. Severná Kórea podľa neho čelí „vážnej hrozbe“ toho, čo nazval „bezohľadným rozširovaním“ regionálneho vojenského bloku pod vedením USA.Kim sa podobne vyslovil už viackrát, ale jeho posledná vyhrážka prišla v čase, keď sa externí experti domnievajú, že Severná Kórea by mohla pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA uskutočniť testovací jadrový výbuch alebo testovacie odpálenie rakety dlhého doletu, aby posilnila svoj vplyv v budúcich rokovaniach so Spojenými štátmi.