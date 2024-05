Poslanci začali mimoriadnu schôdzu, opozícia chce odvolať Z. Dolinkovú

V pléne Národnej rady (NR) SR sa vo štvrtok podvečer začala mimoriadna schôdza s návrhom na odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) z funkcie. Odvolávanie iniciovali poslanci z opozičných klubov PS, KDH a Slovensko, Za ľudí, KÚ.





Parlament bude o návrhu rokovať až do úplného skončenia diskusie, teda v prípade potreby aj po 19.00 h. Hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery sa bude v utorok 14. mája o 11.00 h.



Ministerka podľa opozície nerieši problémy zdravotníctva, ako je kolabujúci ambulantný sektor či nedostatok sestier. Opoziční poslanci hovoria aj o ohrozovaní eurofondov či "netransparentnom" rozhodnutí v súvislosti s výstavbou koncovej univerzitnej nemocnice, ktorá mala pôvodne stáť na bratislavských Rázsochách. Dolinková na svoj koniec vo funkcii dôvod nevidí. SaS zvolanie schôdze nepodporila, no zahlasuje za odvolanie ministerky.

P. Stachura: Z. Dolinková nie je pripravená viesť rezort zdravotníctva

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) nie je pripravená viesť taký zložitý rezort. Uviedol to poslanec Peter Stachura (KDH) na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR k jej odvolávaniu. Stachura je jedným z poslancov, ktorí podali návrh na vyslovenie nedôvery Dolinkovej.



Šéfke rezortu vyčítal nečinnosť pri riešení akútnych problémov v zdravotníctve. Akútne mala podľa jeho slov riešiť problémy v ambulantnom sektore, situáciu so sestrami či zadlžovaním nemocníc. Skritizoval ju za to, že nevypočula viaceré ich návrhy. "Celý rezort zdravotníctva je veľmi veľký, komplikovaný, komplexný, ale nám chýba snaha, vízia," podotkol.



Stachura tiež poznamenal, že Dolinková svojimi krokmi ohrozuje projekty financované z plánu obnovy. Upozornil na možné zvýhodňovanie finančných skupín. Namieta tiež zaradenie dvoch zdravotníckych zariadení do vyššej úrovne v sieti nemocníc. Skritizoval aj jej rozhodnutie o výmene manažmentu pri projekte výstavby novej martinskej nemocnice.



Poslanec šéfke rezortu vyčítal aj nedostatočnú komunikáciu a chaotické riadenie. Nesúhlasí ani so zámerom zmeny lokality novej univerzitnej nemocnice v Bratislave.

R. Raši: Vláda plne podporuje Z. Dolinkovú vo výkone funkcie

Vláda SR nesúhlasí s návrhom na odvolanie ministerky Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) z funkcie. Odôvodnenie vlády predniesol v pléne Národnej rady (NR) SR minister investícií Richard Raši (Hlas-SD). Vláda považuje návrh opozície za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach.



Dolinkovú kabinet plne podporuje vo výkone funkcie. Vláda predložený návrh vníma ako súčasť "deštruktívnej opozičnej politiky" a odmieta snahy opozície, ktorá podľa vlády po troch rokoch vládnutia rozložila slovenské zdravotníctvo, prenášať zodpovednosť za situáciu v slovenskom zdravotníctve na ministerku zdravotníctva.



"Opozícia zanechala slovenské zdravotníctvo v chaose a veľa neriešených problémov zostalo ležať na stole. Mnohé opatrenia zostali len na papieri, odtrhnuté od reálneho života," uviedol Raši. Za katastrofálnu nepripravenosť reformy nemocníc zodpovedá podľa vlády aj jeden z aktérov odvolávania ministerky zdravotníctva.



Aktívnou prácou ministerky a rezortu došlo podľa členov vlády k začatiu a k akcelerácii množstva ďalších projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR, ale aj iných.



Vláda pripomenula, že národná univerzitná nemocnica je dôkazom zlyhania a nekompetentnosti predchádzajúcej vlády. Výsledkom bolo, že nemocnica sa bude stavať z rozpočtu SR a nie z financií plánu obnovy a odolnosti. "Z podobných príčin bola aj ohrozená výstavba nemocnice v Martine, kde napriek oficiálnemu aktu otvorenia stavby neboli vysporiadané ani len pozemky, kde mala nemocnica stáť," uviedli členovia vlády.

Poslanci za SaS zahlasujú za odvolanie Zuzany Dolinkovej

Poslanci za opozičnú SaS zahlasujú za odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) z funkcie.



"Na odvolanie Zuzany Dolinkovej existuje viacero relevantných dôvodov. Zdravotníctvo potrebuje silný manažment a vedenie, s ministerkou Dolinkovou sa však deje presný opak," skonštatovala poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková.



Poslanci šéfke rezortu okrem iného vyčítali, že vo viacerých otázkach ustupuje koaličnej SNS. Skritizovali ju tiež za kroky pri nemocničnej reforme. "Navyše, občanom sa zvýšili zdravotné odvody, no zrušili sa zubné benefity a ambulantný sektor je pred kolapsom," doplnil poslanec Tomáš Szalay (SaS).



Na odvolanie ministerky vidia viacero dôvodov aj opozičné PS, KDH a Slovensko. Argumentujú neriešením problémov zdravotníctva, ako kolabujúci ambulantný sektor či nedostatok sestier. Dolinková na svoj koniec vo funkcii dôvod nevidí.