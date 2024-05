Súd odložil vyšetrovanie údajného prípadu daňového podvodu Shakiry, podľa prokurátorov neexistujú dostatočné dôkazy

Poprela vinu

9.5.2024 (SITA.sk) - Španielsky vyšetrovací súd vo štvrtok odložil vyšetrovanie údajného prípadu daňového podvodu speváčky Shakiry . Urobil tak po tom, čo mu to navrhli prokurátori, ktorí obvinenia voči popovej hviezde vzniesli.Kolumbijská speváčka čelila vyšetrovaniu pre údajný únik na daniach v objeme 6,7 milióna eur z jej príjmu v roku 2018 prostredníctvom offshoreovej spoločnosti. Interpretka vinu poprela.Štátni prokurátori však v stredu oznámili, že „neexistujú dostatočné dôkazy" o možnom fiškálnom trestnom čine a odporučili ukončenie vyšetrovania.Vyšetrovací súd vo štvrtkovom vyhlásení uviedol, že vzhľadom na to, že neexistuje žiadne obvinenie v mene prokurátorov alebo regionálnej vlády Katalánska, nie je dôvod v prípade pokračovať. Podľa súdu „neexistuje žiadny náznak, ktorý by dokázal, že Shakira Isabel M. R. vedome a dobrovoľne vynechala informácie a dokumentáciu s daňovým významom".Ak sa prokurátori voči rozhodnutiu do týždňa neodvolajú, bude právoplatné.Už v novembri sa Shakira dohodla so španielskymi úradmi na urovnaní iného prípadu jej daňových únikov. Vtedy potvrdila, že v rokoch 2012 až 2014 nezaplatila španielskej vláde na daniach 14,5 milióna eur.