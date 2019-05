POSLANCI ZVOLILI ĎALŠIEHO KANDIDÁTA NA SUDCU ÚSTAVNÉHO SÚDU

Bratislava 22. mája - Poslanci Národnej rady (NR) SR zvolili v stredu v opakovanej tajnej voľbe ďalšieho kandidáta na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR. Je ním Patrik Palša.

Profil zvoleného kandidáta Patrika Palšu

Štát by mal dôležitejšie vnímať základné práva a slobody. Pred poslancami Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) to 3. mája v Bratislave povedal advokát Patrik Palša. Svojím pôsobením chce meniť veci, dodal nováčik medzi kandidátmi na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR)."Cítim, že je potrebné spolupodieľať sa na istých procesoch. V mojom prípade považujem toto ako možnosť prispieť k očakávaným zmenám v spoločnosti," povedal pred poslancami Palša k svojej kandidatúre. Uviedol, že má skúsenosti z konaní o podnetoch aj sťažnostiach, zastupoval veci týkajúce sa najmä slobody prejavu. K slobode prejavu povedal, že má svoje hranice. Pri tzv. "fake news" je podľa neho potrebná istá regulácia. Prijímanie takýchto opatrení však podľa Palšu nie je vec Ústavného súdu, ale poslancov NR SR. Zákonodarcovia by sa tým mali podľa neho zaoberať čo najskôr. Pokiaľ ide o obmedzenie slobody prejavu, dodal, že základné práva treba vnímať v súvislostiach.Ústavnoprávny výbor NR SR 3. mája odobril kandidatúru všetkých 24 uchádzačov o pozíciu sudcov ÚS SR. Voľba kandidátov v parlamente 21. mája bude tretia.Advokáta Palšu navrhlo na sudcu ÚS SR Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (SAK).Patrik Palša sa narodil 6. apríla 1970 v Prešove. Stredoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1984 - 1988 na Gymnáziu v Prešove. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo nadobudol v rokoch 1988 - 1993 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave.Postupne si dopĺňal vzdelanie a zložil ďalšie odborné skúšky. V roku 1997 zložil advokátsku skúšku, v Akadémii Policajného zboru Slovenskej republiky v roku 1999 absolvoval rigorózne konanie a vykonal rigorózne skúšky a stal sa doktorom práv (JUDr.).Právnickú prax začal ako justičný čakateľ v rokoch 1993 - 1994 vo Vojenskej obvodovej prokuratúre v Banskej Bystrici, Prešiel do Advokátskej kancelárie v Prešove, kde v rokoch 1994 - 1998 pôsobil ako advokátsky koncipient. Od roku 1998 až doteraz pracuje ako advokát v advokátskej kancelárii nosiacej jeho meno v Prešove.Od roku 2010 je členom Disciplinárnej komisie SAK, od roku 2013 predsedom Disciplinárneho senátu SAK.Patrik Palša ovláda tri cudzie jazyky - ruský na úrovni pokročilý, anglický a nemecký na úrovni mierne pokročilý.Počas voľby 3. apríla sa podarilo zvoliť šiestich kandidátov na posty ústavných sudcov, 4. apríla k nim pribudli ďalší dvaja. Z ôsmich zvolených kandidátov vymenoval prezident Andrej Kiska troch nových sudcov. Ivana Fiačana vymenoval za nového predsedu ÚS SR, Ľuboša Szigetiho za podpredsedu ÚS SR a Petra Molnára za sudcu. Ďalších troch kandidátov zvolili poslanci NR SR v utorok 21. mája. Patrik Palša k nim pribudol 22. mája ako štvrtý.