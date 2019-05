Verejnosť v ankete rozhodla, že nesúhlasí so zavedením povinnej škôlky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 22. mája (TASR) – Verejnosť v ankete Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na sociálnej sieti rozhodla, že je proti zavedeniu povinnej predškolskej dochádzky. Zapojilo sa do nej okolo 6900 hlasujúcich.V ankete sa tvorcovia z rezortu školstva verejnosti pýtali verejnosti, či sú za zavedenie povinnej predškolskej dochádzky, t. j., že sa deti budú vzdelávať v rukách odborníkov, alebo sú proti. Za zavedenie povinnej predškolskej dochádzky bolo 31 percent hlasujúcich, proti 69. Verejnosť okrem toho pridala pod anketu aj 320 komentárov.povedala pre TASR hovorkyňa ministerstva školstva Andrea Pivarčiová po tom, čo rezort zverejnil anketu. Zároveň vysvetlila, že dôvodom jej zverejnenia je fakt, že téma zavedenia povinnej predškolskej dochádzky od piateho roku dieťaťa je momentálne v oblasti školstva veľmi aktuálna a dotýka sa prakticky celej spoločnosti. Rezort školstva zverejnil anketu v stredu 15. mája.Podľa novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú na májovú schôdzu parlamentu predložili koaliční poslanci Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer-SD) a Péter Vörös (Most-Híd), by malo byť predprimárne vzdelávanie v materských školách pre päťročné deti povinné. Touto právnou úpravou by sa predĺžila povinná školská dochádzka zo súčasných desiatich rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole by trvala jeden školský rok. Poslanci parlamentu posunuli novelu zákona do druhého čítania.