Poslanci zvolili nových členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky

22.5.2024 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady SR zvolili nových členov Správnej rady Tlačovej agentúry SR . Na funkčné obdobie päť rokov si v oblasti práva zvolili Michala Pidaniča. Ten je riaditeľom odboru legislatívy na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Do funkcie ho navrhla gréckokatolícka cirkev, eparchia Bratislava.V oblasti ekonómie bol zvolenýAlexander Riabov, ktorého do funkcie navrhlo združenie Kremnickí králi a v súčasnosti je na rodičovskej dovolenke.Za oblasť žurnalistiky poslanci zvolili Jozefa Bednára. Do funkcie ho navrhla organizácia Špeciálne olympiády Slovensko a pôsobí ako PR manažér, námestník generálneho riaditeľstva Slovenského národného múzea pre Úsek komunikácie.Poslanci súčasne nezvolili v oblasti informačných technológií Dávida Diczházyho. Funkčné obdobie im začína plynúť od stredy 22. mája 2024. Bývalým členom skončilo funkčné obdobie 26. februára 2024.Zákonodarcovia zároveň ukončili 12. parlamentnú schôdzu, všetky neprerokované body budú zaradené na júnovú schôdzu.