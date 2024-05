Trumpovi boli zaslané ampulky s krvou, sídlo Republikánskeho národného výboru museli evakuovať

22.5.2024 (SITA.sk) - Sídlo Republikánskeho národného výboru vo Washingtone v stredu na krátko evakuovali pre zásielku dvoch ampuliek s krvou, ktoré boli adresované bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi Na miesto podľa polície Kapitolu Spojených štátov po objavení nádobiek privolali tímy pre nebezpečné materiály, ktoré budú pokračovať vo vyšetrovaní. Nie je jasné, či sa niekto dostal s krvou do kontaktu ani komu patrila.O tom, že ampulky boli adresované Trumpovi, informuje agentúra AP s odvolaním sa na nemenovanú osobu oboznámenú so situáciou, ktorá nemala povolenie o tom verejne hovoriť. Nie je jasné, či zásielku sprevádzal aj nejaký odkaz, ktorý by vysvetľoval, prečo krv poslali.