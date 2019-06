POSLANCI ZVOLILI ZA KANDIDÁTA NA SUDCU ÚS R. PROCHÁZKU

Na snímke kandidát na post ústavného sudcu SR Radoslav Procházka počas vypočutia Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR v Bratislave v piatok 25. januára 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Na snímke kandidát na post ústavného sudcu SR Radoslav Procházka počas vypočutia Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR v Bratislave v piatok 25. januára 2019. Foto: TASR - Martin Baumann

Profil kandidáta na post ústavného sudcu Radoslava Procházku

Bratislava 20. júna - Národná rada (NR) SR vo štvrtok v tajnom hlasovaní zvolila len jedného kandidáta na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorého predloží prezidentke Zuzane Čaputovej. Stal sa ním Radoslav Procházka, za ktorého hlasovalo 74 poslancov. Vyhlásili to v pléne po voľbe. Keďže sa poslancom nepodarilo zvoliť dostatok kandidátov, opakovaná voľba bude v utorok (25. 6.) o 17.00 h.Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Poslanci už volili štyrikrát. Plný počet kandidátov sa nepodarilo dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 13 kandidátov.Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka Čaputová avizovala, že nových ústavných sudcov vymenuje po tom, čo jej Národná rada SR dodá ďalších šiestich chýbajúcich kandidátov.Kandidáta na post sudcu Ústavného súdu SR (ÚS SR) Radoslava Procházku navrhla Slovenská advokátska komora (SAK).Radoslav Procházka sa narodil 31. marca 1972 v Bratislave. V roku 1995 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Právo študoval aj na Yale Law School v USA, kde v roku 2001 získal titul doktor právnych vied, na Slovensku pokračoval vo vzdelávaní na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, kde získal tituly JUDr. a PhD. (v rokoch 2003 a 2004).Má súkromnú advokátsku prax. V roku 2007 bol zvolený za člena Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, zastupuje SAK v Európskej asociácii advokátskych komôr.Najskôr pracoval ako tlmočník a odborný asistent na UK, od roku 1998 pôsobil ako právnik v Advokátskej kancelárii Hogan & Hartson, LL.P., v Prahe. V Benátskej komisii prostredníctvom práva zastupoval SR v subkomisii pre ústavné súdnictvo. Poradcom na Ústavnom súde SR bol v rokoch 2001 až 2004.V rokoch 2002 až 2004 bol právnym poradcom Delegácie Európskej komisie v Slovenskej republike. V rokoch 2004 až 2006 pracoval na Ministerstve spravodlivosti SR ako zástupca Slovenska pred Súdnym dvorom EÚ. V rokoch 2008 až 2010 bol vedúcim Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva na Paneurópskej vysokej škole.Na Trnavskej univerzite pôsobil od roku 2001 do roku 2017 najskôr ako odborný asistent, od roku 2005 ako docent a vedúci katedry teórie práva a ústavného práva. Od roku 2018 je vedúcim Ústavu teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín na Fakulte práva na Paneurópskej vysokej škole. Takisto je docentom na Katedre teórie štátu a práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela.Na post poslanca Národnej rady (NR) SR kandidoval v roku 2010 aj v roku 2012 za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Bol podpredsedom Ústavnoprávneho výboru NR SR. Vo februári 2013 KDH opustil a stal sa nezaradeným poslancom slovenského parlamentu. V roku 2014 sa uchádzal o post prezidenta SR, v prvom kole skončil na treťom mieste. V apríli roku 2014 predstavil politickú stranu Sieť, stal sa jej predsedom. V marcových voľbách do NR SR v roku 2016 získala Sieť 5,6 percenta hlasov a stala sa súčasťou vládnej koalície so stranami Smer-SD, SNS a Most-Híd. 31. októbra 2016 sa Procházka vzdal poslaneckého mandátu v NR SR a členstva v Sieti.