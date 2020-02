Poslancom z PS/Spolu na čele s Beblavým, ktorí blokovali schôdzu, hrozí pokuta 2000 eur

Disciplinárku nestihnú ukončiť

Podnet podal šéf parlamentu Danko

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Mandátový a imunitný výbor Národnej rady SR (NR SR) začal disciplinárne konanie voči šiestim poslancom z neparlamentnej koalície Progresívne Slovensko Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu) za to, že blokovali rokovanie mimoriadnej schôdze.Môžu dostať pokutu 2 000 eur, no podľa predsedu výboru Juraja Blanára zo Smeru – sociálna demokracia (Smer-SD) sa jej zrejme vyhnú. Výbor konanie voči poslancom totiž nestihne do parlamentných volieb 29. februára ukončiť.„Pravdepodobne s tým aj počítali títo šiesti poslanci. Všetky veci, ktoré sa stali v tomto volebnom období sa ukončia a nemôžu sa prenášať. Áno hrozí im pokuta, ale vedia, že asi sa tomu vyhnú. Teraz ich budem informovať, oni budú musieť reagovať a určite budú využívať časové limity tak, aby naťahovali čas,“ povedal Blanár.Vysvetlil, že poslanci majú 15 dní na to, aby podali výboru vysvetlenie. Ak túto časovú lehotu využijú, presiahne aktuálne volebné obdobie parlamentu a nový výbor v budúcom volebnom období sa už touto vecou nemôže zaoberať.Podnet na poslancov Miroslava Beblavého, Martina Poliačika, Alana Suchánka, Jozefa Mihála, Vieru Dubačovú a Simonu Petrík podal predseda parlamentu Andrej Danko zo Slovenskej národnej strany (SNS) . Poslanci odmietali opustiť pult po výzvach Danka a po tom, čo ich vykázal z rokovacej miestnosti. Mimoriadna schôdza snemovne preto nemohla pokračovať.Mandátový a imunitný výbor nebude ďalej pokračovať v disciplinárnom konaní proti Andrejovi Dankovi. Ten na schôdzi parlamentu ešte minulý mesiac povedal, že k „pani prezidentke nemám dôstojnosť“. Podľa Blanára výbor skonštatoval, že nemá zmysel vo veci ďalej pokračovať, pretože Danko sa prezidentke ospravedlnil.