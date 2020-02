Vlak s desiatkami cestujúcich sa vykoľajil, nehoda v Austrálii si vyžiadala aj mŕtvych

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Vykoľajenie osobného vlaku v austrálskom štáte Viktória neprežili vo štvrtok dvaja ľudia. Nehoda sa stala v blízkosti mesta Wallan. Súprava smerovala zo Sydney do Melbourne. Viacerých pasažierov museli ošetriť so zraneniami, informovali zdravotníci. Jednu osobu previezli vrtuľníkom do nemocnice.Fotografie z miesta nešťastia ukazujú viacero vykoľajených vozňov, jeden skončil na boku. Čo nehodu spôsobilo, zatiaľ nie je jasné. Záchranári uviedli, že vyšetrujú "mnoho ľudí", nepredpokladajú však vážne zranenia.Vlak údajne viezol takmer 200 osôb. Vykoľajil sa vo štvrtok večer miestneho času približne 45 kilometrov severne od Melbourne.