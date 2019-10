Poslancov čaká na schôdzi napríklad reforma nemocníc

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 13. októbra (TASR) - Reforma nemocníc, ale aj zavedenie 365-dňovej diaľničnej známky či predĺženie moratória na zverejňovanie predvolebných prieskumov. Aj tým sa majú zaoberať poslanci na 51. schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začne v utorok 15. októbra o 13:00.Reforma nemocníc, zahrnutá v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, má pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť meranú cez lepšie výsledky liečby.Jej zmyslom je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä invazívnych a operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti. Nemocnice budú musieť postupne nastaviť kritériá, ktoré to majú zabezpečiť.Definitívne by sa mali poslanci vyjadriť k sprísneniu zákazu používania prístrojov za volantom a zdvojnásobeniu pokuty v tejto oblasti. Poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd) predložila k novele zákona o cestnej premávke zároveň pozmeňujúci návrh na zavedenie diaľničnej známky na 365 dní. Vodičom, ktorí sa rozhodnú uhradiť známku napríklad uprostred roka, chce takto poskytnúť rovnako dlhú možnosť využívať diaľnice na Slovensku.Na schôdzi by mali zákonodarcovia rozhodnúť aj o predĺžení zákazu zverejňovania predvolebných prieskumov z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami. Koaliční poslanci to predložili plénu v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne poslancov Smeru-SD Mariána Kéryho a Martina Nemkyho. Tí navrhujú, aby kandidátna listina aj hlasovací lístok v údaji o zamestnaní kandidáta nemuseli obsahovať žiadne vlastné mená ani ich skratky.Definitívne sa majú poslanci vyjadriť aj k návrhu zákona nezaradenej poslankyne Sone Gaborčákovej o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Odstrániť sa ním majú znevýhodnenia ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ktoré nastávajú v aplikačnej praxi.Diskutovať by mali zákonodarcovia aj o pozemkových úpravách. Okresný úrad by mohol po novom stanoviť opatrovníka z okruhu blízkych osôb poručiteľa ešte pred tým, ako bude známy okruh dedičov. Zmeny navrhuje rezort v novele zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.Plénum by sa malo zaoberať aj viacerými poslaneckými návrhmi zákonov. Eva Antošová (SNS) predložila parlamentu novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, zakázať chce držanie psa na reťazi s výnimkou času potrebného na kŕmenie, čistenie či ošetrenie.Nezaradení poslanci Katarína Csefalvayová a Martin Fedor s poslancom OĽaNO Marekom Krajčím zas navrhujú zmeny v zákone o ochrane nefajčiarov. Rozšíriť chcú zákaz fajčenia v reštauráciách napríklad aj o terasy.