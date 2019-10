Tajfún Hagibis si vyžiadal už 11 obetí

Autá potopené v zaplavenej rezidenčnej oblasti na ulici v meste Ise v centrálnom Japonsku 12. októbra 2019. Silný tajfún Hagibis zasiahol v sobotu oblasť Tokia na hlavnom japonskom ostrove Honšú, ktorú bičovali silné dažde a vietor. Živel si už vyžiadal najmenej jednu obeť a spôsobil záplavy a zosuvy pôdy, informovali svetové agentúry. Meteorológovia varovali pred rekordnými zrážkami a záplavami vo východných a centrálnych častiach krajiny s tým, že Hagibis bude zrejme najhorší tajfún, aký zasiahol Japonsko za 60 rokov. Úrady v tejto súvislosti podľa agentúry Reuters vyzvali na evakuáciu celkovo viac než milión ľudí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 12. októbra (TASR) - Najmenej 11 ľudí prišlo o život v Japonsku v dôsledku silného tajfúnu Hagibis, ktorý včera zasiahol oblasť Tokia na hlavnom japonskom ostrove Honšu. Informovali o tom v nedeľu japonskí predstavitelia, píše agentúra AFP.Niektoré z obetí zomreli po zosuvoch pôdy a ďalšie osoby, ktoré sa nachádzali v autách, so sebou stiahla záplavová voda po tom, čo sa rieky po prívalových dažďoch vyliali zo svojich korýt.Zranených je doposiaľ viac než 120 ľudí a 15 je nezvestných, ako uviedla televízna stanica NHK. Sedem ľudí prišlo o život v prefektúrach Čiba, Gunma, Kanagawa a Fukušima, vrátane šesťdesiatnika, ktorého našli v jeho zaplavenom byte v meste Kawasaki.Záchranné operácie naplno prebiehajú v mnohých častiach krajiny. Ľudia sú zo zaplavených domov zachraňovaní pomocou helikoptér. Bez elektriny je takmer 500 000 domácností.Hoci sa v nedeľu ráno sila búrky výrazne oslabila, rozsiahle záplavy boli hlásené v strednom Japonsku v meste Nagano. Prasknutá hrádza tam spôsobila, že rieka zaplavila obytné štvrte a siahala až do výšky druhého poschodia budov.Hovorca vlády, ktorého citovala agentúra AP, uviedol, že v súvislosti so záchrannými prácami a odstraňovaním škôd je nasadených 27 000 vojakov a ďalších záchranárov. Hagibis bude zrejme najhorší tajfún, aký zasiahol Japonsko za 60 rokov.