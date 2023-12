Poslancov parlamentu opäť čaká nočné rokovanie, Kolíková je presvedčená o narušení základného práva

Nočné rokovanie

Procedurálny návrh

20.12.2023 (SITA.sk) - Poslanci budú o návrhu štátneho rozpočtu nepretržite rokovať až do samotného prerokovania bodu.Znamená to, že ich opäť čaká nočné rokovanie, keďže v rozprave k tomuto návrhu je písomne prihlásených ešte 44 poslancov, neskôr sa budú môcť zákonodarci do rozpravy prihlásiť aj ústne.Poslanci si zmeny v rokovaní odsúhlasili na návrh predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ).Predseda parlamentu už na obed vyslovil ambíciu mať do konca tohto týždňa prerokovaný štátny rozpočet, vládnu novelu zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, vládnu novelu zákona o odplatách a poskytovaní príspevku v civilnom letectve a vládnu novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme.Po naplnení tohto cieľa by sa rokovanie počas vianočných sviatkov prerušilo a pokračovalo by až 8. januára.Poslankyňa Mária Kolíková SaS ) podala procedurálny návrh, aby sa k tomuto rozhodnutiu pléna vyjadril parlamentný ústavnoprávny výbor.„Som presvedčená, že dochádza k závažnému narušeniu základného práva všetkých ľudí, v zmysle článku 30 Ústavy SR. Takýmto spôsobom, ako ste práve rozhodli, nie je možné v ľudských silách, aby sme naozaj zodpovedne zastupovali ľudí," uviedla Kolíková.Pellegrini na margo jej návrhu povedal, že nočné rokovanie nie je žiadnou novinkou a je prítomné aj v parlamentoch vo vyspelých štátoch Európy.„Vy sami, ako predstavitelia opozície, ste oznámili verejnosti, že nemienite rokovať, ale robiť obštrukciu a využiť všetky možné nástroje na to, aby ste oddialili prijatie štátneho rozpočtu," reagoval predseda parlamentu.Poslanci už v utorok do 02:00 rokovali o tzv. kompetenčnom zákone.