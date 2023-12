Ukrajinská armáda pracuje na zlepšení obrany na hraniciach, podľa britských analytikov je veľký ruský prielom nepravdepodobný

Zlepšenie obrany na hraniciach

Lokálna ofenzíva

20.12.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda podľa britského obranného spravodajstva prechádza na veľkej časti frontovej línie do defenzívnejšieho postavenia po tom, ako v ostatných týždňoch zmobilizovala úsilie na zlepšenie svojich opevnení.Spravodajská služba britského ministerstva obrany to uviedla vo svojej najnovšej správe o vojne na Ukrajine, ktorú zverejnila v stredu na mikroblogovacej sieti X, informuje spravodajský portál Ukrajinská pravda.Podľa britských analytikov Ukrajina v rámci projektu opevnení pracuje na zlepšení obrany na hraniciach s Bieloruskom, kde do polovice decembra nainštalovala takzvané dračie zuby, ostnatý drôt a protitankové priekopy.Britská spravodajská služba dodáva, že Rusko pokračuje v lokálnych ofenzívach na niekoľkých frontoch, ale do jednotlivých útokov zriedka nasadzuje viac ako jednu čatu.„Veľký ruský prielom je nepravdepodobný a celkovo je front charakterizovaný stagnáciou," konštatuje správa britského rezortu obrany.