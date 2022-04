Poslanec Čepček chce ženám presne určiť, za akých okolností môžu ísť na potrat

Návrat do stredoveku

Blokovanie dostupných informácií

Koniec potratovej turistike

11.4.2022 (Webnoviny.sk) - Umelé prerušenie tehotenstva je jeho umelé ukončenie, má vážne negatívne dôsledky a matka má právo byť o nich informovaná. Predpokladá to návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktorú do parlamentu predložil nezaradený poslanec Martin Čepček Umelé ukončenie tehotenstva potratom sa podľa návrhu dovoľuje vykonať iba vtedy, ak nie je možné inak zachrániť život matky, zabrániť trvalému a vážnemu poškodeniu jej zdravia alebo je nenarodenému dieťaťu jednoznačne diagnostikované ťažké poškodenie zdravia.Potrat sa môže vykonať, len ak trvanie tehotenstva nepresiahlo 24 týždňov alebo je tehotenstvo následkom spáchania trestného činu na matke a trvanie tehotenstva nepresahuje 12 týždňov.Ako sa konštatuje v predloženej novele, dôvody na ukončenie tehotenstva musia potvrdiť nezávislé správy minimálne dvoch lekárov z odboru gynekológia a pôrodníctvo alebo odboru príslušného diagnóze.V návrhu sa tiež hovorí, že zdravotnícky pracovník nesmie nabádať matku k umelému ukončeniu tehotenstva potratom. Vyvíjanie akéhokoľvek nátlaku alebo nútenie matky k umelému ukončeniu tehotenstva potratom sa zakazuje. To má platiť aj pre propagáciu potratov.Informácie o zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti, ktoré umelé ukončenie tehotenstva potratom vykonávajú, má poskytnúť ministerstvo zdravotníctva na základe žiadosti matky po predchádzajúcom poskytnutí poučenia o iných možnostiach riešenia situácie matky pri nečakanom tehotenstve.Návrh stanovuje, že potrat nie je možné vykonať, ak by sa tým podstatne ohrozilo zdravie matky. Trvanie tehotenstva sa ráta v dokončených týždňoch počínajúc prvým dňom poslednej menštruácie.Poslanec v dôvodovej správe k novele uviedol, že sa obmedzuje aj „potratová turistika“. Stanovuje, že umelé ukončenie tehotenstva sa nevykonáva cudzinkám, ktoré v SR nemajú trvalý pobyt. Výnimku majú prípady, ak nie je možné inak zachrániť život matky alebo nie je možné inak zabrániť trvalému a vážnemu poškodeniu jej zdravia.Parlament hlasoval o potratoch v novembri 2021. Išlo o zákon o pomoci tehotným ženám, ktorý predkladala poslankyňa Anna Záborská (klub OĽaNO).Na jeho schválenie chýbal jeden hlas. V návrhu sa hovorilo o predĺžení lehoty na rozmyslenie o podstúpení potratu. Zavádzal tiež viacero sociálnych opatrení, ktoré mali viesť k tomu, aby si žena potrat rozmyslela.