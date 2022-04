V Megabanku rozdávame 300 000 €, najvyššiu odmenu dostanú najväčší vytrvalci

Pán riaditeľ, Niké prichádza s ďalšou výnimočnou akciou. Môžete prezradiť, aká to je akcia a hlavne čo v nej môžu klienti získať?

Megabank bol pri prvých edíciách úspešný. Jeho návrat je aj výsledkom dopytu zo strany klientov?

Ako klienti môžu získať najvyššiu odmenu? Čo by ste im vy odporučili?

Lenže výhodou Megabanku je, že aj keby som nestihol jeho úvodný štart, prípadne nemal možnosť podať si v niektorom kole tiket, stále som v hre.

Pre tých, ktorí Megabank nepoznajú. Čo je ich úlohou, aby sa zapojili do Megabanku a aby mohli získať odmenu od Niké?

Tento bonus je určený len pre členov Klubu Niké alebo pre všetkých?

Ako sa zapojiť do Megabanku?



v prvý deň kola potvrdiť záujem o bonus



pretipovať každý deň minimálne 2 €



do hry sa započítavajú tikety s kurzom minimálne 2,00



pre splnenie dennej podmienky je nevyhnutné, aby tikety boli podané a zároveň vyhodnotené v danom kalendárnom dni



11.4.2022 (Webnoviny.sk) -Po dvoch úspešných behoch Megabanku v roku 2021 sme sa rozhodli ho znova ponúknuť našim hráčom. S Megabankom je tradične spojená veľká odmena, tentokrát rozdáme až 300 000 € v nikoch. A ako naši klienti už vedia, niky sú v Niké peniazmi. Následne za získané niky môžu tipovať, navyšovať svoje výhry.Megabank patrí medzi najpopulárnejšie a najúspešnejšie stávkové bonusy na Slovensku. V oboch predchádzajúcich edíciách sme rozdali dokopy 675 000 € v nikoch a v každej odmenili viac ako 12 000 hráčov. Očakávam, že tento najbližší, ktorý štartuje už dnes, osloví ešte viac hráčov a my ich ešte viac radi odmeníme.Megabank je výnimočný v tom, že ponúka viacero odmien. Je len na samotných hráčoch, koľko si z Megabanku ukroja. Maximum, teda najvyššiu odmenu dostanú najväčší vytrvalci. Prvú odmenu za dokončenie jednotlivých kôl. Celkovo je ich osem. A potom ďalšiu odmenu z extra bonusu po skončení Megabanku. Ten je v hodnote 100 000 € v nikoch.Áno, presne tak. Odmenu získa každý hráč už za splnenie jediného z ôsmich celkových kôl. Teda aj hráč, ktorý nestihne štart, alebo si bude potrebovať počas Megabanku vydýchnuť, neobíde skrátka. A napríklad už len za tri ukončené kolá získava navyše aj odmenu z extra bonusu.V prvom rade po prihlásení na svojom konte na webe alebo v aplikácii, alebo po načítaní klubovej karty v pobočke či Nikinke musia prijať bonus. Následne sivždy od soboty do piatku, vtedy trvá jedno kolo, tikety s kurzom aspoň 2,0 a celkovým vkladom minimálne 2 eurá. Po splnení týchto jednoduchých podmienok získava klient automaticky odmenu z celkovej dotácie 25 000 € v nikoch za jedno kolo.Áno, Megabank je určený výhradne pre členov Klubu Niké, registrácia je ale veľmi jednoduchá, či už na ktorejkoľvek z našich pobočiek alebo online. Noví hráči od nás naviac dostanú ďalšie atraktívne bonusy, 20€ zadarmo a Bonus bez limitu.Od 9. 4. až do 3 .6. budeš môcť absolvovať 8 kôl. Každé trvá 7 dní a každé má dotáciu 25 000 eur v nikoch. Aby si získal podiel z tejto dotácie, musíš v rámci jedného kola:Ak to splníš, získavaš podiel z odmeny 25 000 € v nikoch.Je len na tebe, koľko kôl sa rozhodneš absolvovať, no čím viac ich dokončíš, tým bude tvoja odmena z extra bonusu Megabank, ktorú Niké rozdelí na konci akcie, vyššia.Informačný servis