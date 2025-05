Poslanec Ferenčák bol opätovne prijatý do Strany európskych socialistov

Situácia po parlamentných voľnách v roku 2023

Chce prispievať k presadzovaniu spravodlivejšej a sociálnejšej Európy

14.5.2025 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR a predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Ján Ferenčák Hlas-SD ) bol opätovne prijatý do Strany európskych socialistov (PES) Ako uviedol, ide o udalosť s významným politickým rozmerom, a to vzhľadom na to, že po parlamentných voľbách v roku 2023 a následnom vytvorení vlády bolo strane Smer-SD pozastavené členstvo a strane Hlas-SD boli zmrazené prístupové rokovania do PES.„Následne boli všetkým zástupcom týchto strán pozastavené členstvá v skupine, až do vysporiadania zásadných otázok, ktoré považovala Strana európskych socialistov za nezlučiteľné so svojimi hodnotami," pripomína Ferenčák.PES ale napriek tomu vyhodnotila jeho dlhodobé verejné postoje, vyhlásenia a politickú činnosť tak, že je v súlade s hodnotami európskych socialistov. Členstvo mu bolo opätovne udelené a je jediným politickým zástupcom Slovenska v tejto významnej európskej politickej rodine.„Odpoveď na moju žiadosť bola pozitívna, takže som späť v skupine PES. Prezident Strany európskych socialistov Luca Menesini mi pošle oficiálny list, ale už som sa mohol zúčastniť na dnešnom rannom stretnutí skupiny," vyjadril sa poslanec. PES je významná politická platforma na úrovni EÚ Od konca druhej svetovej vojny združuje socialistické, sociálnodemokratické a labouristické strany, ako z členských, tak aj pridružených štátov. Ferenčák bol členom od februára 2017, Slovensko aktívne zastupoval v Európskom výbore regiónov v rokoch 2020 a 2023. Vo februári tohto roka bol znovuzvolený ako zástupca Únie miest Slovenska v Európskom Výbore regiónov na najbližších päť rokov. Zvolený bol aj za člena predsedníctva Výboru regiónov.„Vážim si dôveru, ktorú mi PES prejavila na základe mojich hodnotových postojov, dlhoročnej práce pre mestá a regióny, ako aj pôsobenia v Národnej rade SR a európskych štruktúrach. Túto príležitosť vnímam ako možnosť ďalej aktívne prispievať k presadzovaniu spravodlivejšej a sociálnejšej Európy. O mojom vstupe do Strany európskych socialistov som písomne informoval predsedníctvo strany Hlas-SD a vnímam to ako krok možného návratu strany Hlas-SD do Strany európskych socialistov," uzavrel Ferenčák.