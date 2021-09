Poslanec Fico avizuje zverejnenie „strašných vecí“ o ministrovi vnútra Mikulcovi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2021 (Webnoviny.sk) - Schôdza o návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca sa otvorila, povedali sme všetky argumenty. Zajtra ráno sme pripravení pokračovať a o 11:00 hlasovať za vyslovenie nedôvery. Na tlačovej besede to povedal predseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico po tom, čo sa prerušila schôdza o Mikulcovi.Líder Smeru-SD vyhlásil, že nevie, čo budú v koalícii robiť, pretože podľa neho, to, čo vyjde o Mikulcovi, „to budú strašné veci“. Fico sa domnieva, že priamo minister Mikulec riadil manipulácie trestných konaní.Ďalšiu mimoriadnu schôdzu parlamentu by chcel zvolať aj opozičných Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) o odvolaní premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Fico tvrdí, že Smer-SD je tiež za odvolanie Hegera, ale táto schôdza len povedie k posilneniu premiéra. Smer-SD však podľa Fica dodá Hlasu-SD potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. „Keď to Hlas chce, nech si tú schôdzu vedie,“ dodal Fico.