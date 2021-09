Ruská opozícia napadne online hlasovanie v parlamentných voľbách, výsledky považuje za zmanipulované

Grafy naznačujú volebný podvod

Väčšina opozičných politikov nemohla kandidovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2021 (Webnoviny.sk) - Skupina ruských politikov a aktivistov, ktorých cez víkend v parlamentných voľbách porazili kandidáti podporovaní Kremľom, vytvorili koalíciu a chystajú sa napadnúť výsledky online hlasovania v Moskve. Tie sú podľa nich zmanipulované, aby prehrali.Rozhodnutie napadnúť výsledky online hlasovania v Moskve oznámila opozičná politička Marina Litvinovičová. „Sedemnásteho až devätnásteho septembra miliónom občanov našej krajiny ukradli hlasy. Preto sme my, kandidáti na ôsme zhromaždenie Štátnej dumy reprezentujúci rôzne politické sily, vytvorili výbor pre zrušenie online hlasovania,“ napísala na sociálnej sieti Facebook. Výbor chce podľa nej anulovať výsledky online hlasovania v hlavnom meste, zrušiť takéto hlasovanie v budúcich voľbách a tiež všeobecný boj proti volebným podvodom.Výbor pozostáva z kandidátov viacerých politických strán, okrem iných napríklad z liberálneho Jablka, Komunistickej strany Ruskej federácie, ktorá je druhou najväčšou silou v parlamente, či strany Noví ľudia, ktorá vznikla vlani a je považovaná za projekt sponzorovaný Kremľom. Výbor plánuje zorganizovať celonárodný protest proti výsledkom volieb, podať žaloby proti výsledkom a tiež navrhnúť legislatívu, ktorá zakazuje online hlasovanie.Opozícia odsúdila hlasovanie v 15 jednomandátových volebných obvodoch v Moskve, kde je podpora Jednotného Ruska tradične nižšia ako vo zvyšku krajiny a rozšírené je tam protestné hlasovanie, a poukazuje na mnoho týchto obvodov ako dôkaz manipulácie s výsledkami. V týchto obvodoch kandidáti podporovaní Kremľom prehrávali, až kým v pondelok neoznámili výsledky aj z online hlasovania, ktoré im náhle pomohli. Obavy z manipulácie už pritom vznikli, keď v ďalších oblastiach, kde sa dalo hlasovať online, boli výsledky známe už v nedeľu, no v Moskve nie.Vzhľadom na obvinenia z falšovania výsledkov nariadil vedúci Moskovského ústredia monitorovania volebných štábov a šéfredaktor opozičnej rozhlasovej stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov revíziu výsledkov online hlasovania v hlavnom meste. Venediktov vo štvrtok uviedol, že nezistili „žiadne stopy po hackerskej činnosti alebo plnení urien“. Niektorí kritici Kremľa však uviedli, že grafy publikované ústredím na podporu svojich zistení skutočne naznačujú volebný podvod.Voľby do dolnej komory parlamentu podľa pondelkových výsledkov vyhrala vládna strana Jednotné Rusko. Získala podporu 49,8 percenta v rámci kandidátskych listín jednotlivých politických strán, na základe ktorých sa rozdeľuje polovica kresiel v Štátnej dume, a v jednomandátových obvodoch vyhrala 198 kresiel.Vo voľbách však nemohla kandidovať väčšina opozičných politikov, keďže ruské úrady označili organizácie spojené s opozičným lídrom Alexejom Navaľným za extrémistické a ďalší prominentní opoziční politici čelili stíhaniu alebo pod nátlakom úradov opustili krajinu. Navaľného tím dúfal, že oslabí dominanciu Jednotného Ruska stratégiou Múdre hlasovanie, ktorá podporuje kandidátov s najlepšími šancami na porazenie kandidátov podporovaných Kremľom. Úrady však v týždňoch pred voľbami podnikli rozsiahle kroky, aby projekt zastavili.