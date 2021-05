Poslanec J. Herák (OĽANO) čelí obvineniu zo zneužívania maloletej osoby

Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Herák (OĽANO) čelí obvineniu zo zneužívania maloletej osoby. V pondelok o tom informovala RTVS.Poslanec informáciu potvrdil aj pre TASR. V pondelok si prevzal uznesenie. "Je to blud. Je to neopodstatnené. Je to výmysel. Riešim to intenzívne so svojou advokátkou," reagoval.Ako neskôr uviedol v stanovisku, odmieta, že by sa stali veci, z ktorých bol obvinený. "Tábory pre deti organizujem už 15 rokov. Často išlo o deti z detských domov, z neúplných rodín či z vylúčených komunít. Ja sám som vyrastal v detskom domove. Chápem, aké je to ťažké, vyrastať bez opory rodičov, bez lásky. Chápem preto, že niekedy majú deti potrebu si vymýšľať či zaujať," uviedol.Dodal, že plne spolupracuje s políciou a poskytne plnú súčinnosť, aby sa prípad vyšetril.