V Česku zavedú bezplatné PCR a antigénové testovanie

Obyvatelia Česka budú môcť od 1. júna mesačne bezplatne absolvovať dva PCR testy a štyri antigénové testy na ochorenie COVID-19. V pondelok to po rokovaní českej vlády oznámil minister zdravotníctva Petr Arenberger.





V ČR je v súčasnosti bezplatný jeden antigénový test za tri dni, PCR testy však hradené nie sú, píše spravodajský server Novinky.cz. V prípade pozitívneho výsledku antigénového testu bude musieť človek absolvovať PCR test.Arenberger takisto oznámil, že vláda na 31. mája naplánovala ďalšie uvoľnenie pandemických opatrení.Otvoriť by sa mali napríklad vonkajšie bazény, ktoré budú môcť fungovať na 50 percent svojej kapacity.V múzeách sa budú môcť konať skupinové prehliadky pre skupiny najviac desať ľudí. V skupinách však bude môcť byť až 30 ľudí, ktorí majú negatívny výsledok testu, sú zaočkovaní alebo v období posledných 180 dní prekonali ochorenie COVID-19.Ďalšie uvoľňovanie opatrení by v ČR malo následne nastať v polovici júna. Povoliť by sa mohli vnútorné priestory reštaurácií a vnútorné bazény či prevádzka solárií a wellness centier, píšu Novinky.cz.