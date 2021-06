Poslanec Kollár podporí odvolanie Matoviča, zvyšuje totiž šance na návrat starého i nového Smeru

Matovič nie je spôsobilý

Návrh podali v pondelok

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) a člen strany Spolu - občianska demokracia (Spolu) Miroslav Kollár podporí odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO).Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že „každý deň Matoviča vo vláde zvyšuje šance na návrat starého a nového Smeru." Podotkol, že je dlhodobo presvedčený, že Matovič nie je spôsobilý viesť akýkoľvek rezort, nieto ešte mimoriadne dôležitý rezort financií.„Matoviča treba odvolať z funkcie ministra skôr, ako napácha škody na rozpočte, či nastavení daní a odvodov," zdôraznil Kollár. „Videli sme, aký chaos dokázal Igor Matovič vyrobiť, keď neúspešne viedol boj proti pandémii. Je našou povinnosťou urobiť všetko, čo sa dá, aby podobné škody nemohol napáchať aj v našich verejných financiách," doplnil.Nezaradení poslanci NR SR a členovia strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) v pondelok odovzdali do podateľne parlamentu návrh na odvolanie ministra financií.Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini to zdôvodnil tým, že Matovič nezvláda výkon svojej funkcie ministra rovnako ako nezvládol výkon premiérskeho mandátu. Pod zvolanie mimoriadnej schôdze k vysloveniu nedôvery ministrovi financií sa podpísalo 39 poslancov parlamentu.