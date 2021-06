Hlas-SD chce odvolávať Matoviča, Fico hovorí o neuveriteľných dôkazoch o Makóovi (video)

aktualizované 28. júna, 15:17



Heger je len hovorcom

Fico žiada neverejnú schôdzu

28.6.2021 (Webnoviny.sk) -Nezaradení poslanci Národnej rady SR (NR SR) a členovia strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) v pondelok 28. júna odovzdali do podateľne parlamentu návrh na odvolanie Igora Matoviča (OĽaNO) z funkcie ministra financií.Na tlačovej konferencii o tom informoval líder strany Peter Pellegrini. Zdôvodnil to tým, že Matovič nezvláda výkon svojej funkcie ministra, rovnako ako nezvládol výkon premiérskeho mandátu. Pod zvolanie mimoriadnej schôdze k vysloveniu nedôvery ministrovi financií sa podpísalo 39 poslancov parlamentu.Pellegrini zopakoval, že Matovič nesie zodpovednosť aj za rozklad právneho štátu a jeho inštitúcií. Právo a demokracia sa podľa lídra Hlasu-SD obracajú v základoch a je otrasené aj zahraničnopolitické smerovanie Slovenska.„Ministerstvo financií čelí odchodu špičkových odborníkov. V prípade oboch vlád za to nesie zodpovednosť Igor Matovič, lebo Eduard Heger je len jeho hovorcom a nie predsedom vlády," priblížil Pellegrini.Minister financií podľa neho nesie zodpovednosť aj za vojnu v bezpečnostných zložkách štátu, za hroziaci rozvrat verejných financií či za permanentný konflikt medzi koaličnými partnermi, čo malo podľa Pellegriniho v konečnom dôsledku dopad na činnosť vlády a chod štátu. „Neexistuje na Slovensku spoločenská skupina, s ktorou by Igor Matovič nemal spor a neviedol s ňou vojnu," uzavrel predseda Hlasu-SD.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) má teraz sedem dní na to, aby k tomuto bodu zvolal mimoriadnu schôdzu.Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) bude žiadať, aby bola časť schôdze k vysloveniu nedôvery Igorovi Matovičovi (OĽaNO) neverejná. Ako uviedol predseda strany Robert Fico vo videu na svojom profile na sociálnej sieti, majú „neuveriteľné“ dôkazy o obvinenom bývalom šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi M. a „je potrebné o nich hovoriť na zasadnutí Národnej rady SR“.Robert Fico uviedol, že je stále viac dôkazov o tom, že Igor Matovič „stojí na vrchole pyramídy zneužívania trestného práva v boji proti opozícii“. Podľa Fica existujú prípady, keď štát priamo korumpuje „udavačov“, aby boli aktívnejší v krivých výpovediach.Ako doplnil, robí sa tak údajne cez štátne zákazky. V tejto súvislosti spomenul víťazstvo spoločnosti Lama SK vo verejnej súťaži o zmluvu na výkon strážnej služby pre Slovenskú poštu v hodnote viac ako 9,5 milióna eur. Firma je spájaná s kauzou Kajúcnik a trestne stíhaným Ľudovítom M.