 24hod.sk    Z domova

01. októbra 2025

Poslanec Krátky sa ospravedlnil matovičovcom aj verejnosti, hlasovanie o novele ústavy by však nezmenil – VIDEO


Vylúčený poslanec z Hnutia Slovensko Rastislav Krátky sa ospravedlnil hnutiu aj verejnosti, za svojím rozhodnutím ...



1.10.2025 (SITA.sk) - Vylúčený poslanec z Hnutia Slovensko Rastislav Krátky sa ospravedlnil hnutiu aj verejnosti, za svojím rozhodnutím podporiť novelu Ústavy SR si však stojí. „Hlasovanie by som nezmenil, pretože ho považujem za správne,“ vyhlásil Krátky s tým, že sa rozhodoval principiálne a žiadne iné dôvody v tom nehrali úlohu.


Priznal, že k náhlej zmene jeho postoja prispela tlačová beseda premiéra Roberta Fica (Smer-SD), na ktorej sa vyjadril, že iná možnosť na zmenu ústavy už nebude. Za novelu ústavy hlasoval aj poslanec Hnutia Slovensko Marek Krajčí. Ten sa rozhodol sám vyvodiť zodpovednosť a požiadal o ukončenie členstva v poslaneckom klube aj v hnutí.

S hnutím už komunikoval skôr


Hnutie však chce, aby Krajčí naďalej zostal členom hnutia aj poslaneckého klubu, pretože po svojom kroku preukázal „silnú dávku sebareflexie“. Krátky chcel, naopak, zostať v Hnutí Slovensko, no hnutie sa ho rozhodlo vylúčiť pre presne opačný prístup než videli u Krajčího.

Krátky sa k celej vzniknutej situácii vyjadril až dnes, keďže mal zdravotné problémy. Ospravedlnil sa verejnosti za to, že svoje náhle rozhodnutie, ktoré prišlo tesne pred hlasovaním o novele ústavy, nestihol odkomunikovať a vysvetliť.

Ospravedlnil sa aj členom hnutia. Ako však podotkol, s hnutím komunikoval už skôr a poslal vysvetľujúcu a ospravedlňujúcu správu všetkým členom hnutia, a tiež do skupiny klubu Hnutia Slovensko.

Krátky necíti hnev


„Reflektoval som celý čas, že tá komunikácia bola z mojej strany veľmi neštandardná, nešťastná a netransparentná. Štvrtok som povedal jednu vec a potom prišlo náhle prehodnotenie,“ dodal Krátky s tým, že si uvedomuje, že kritika, ktorej sa dostalo jemu a celému hnutiu, bola oprávnená. Poslancom sa Krátky podľa jeho slov ospravedlňoval aj individuálne.

„Ja som naozaj s Krajčím zobral cely kapitál hnutia na to, aby sme presadili túto novelu. To bol kapitál, ktorý som budoval nielen ja a Krajčí, ale aj kolegovia. Oprávnene sa na nás hnevali, že nemali možnosť do toho zasiahnuť a my sme naozaj reputačne ohrozili naše hnutie,“ dodal Krátky.

Súčasne priznal, že v hnutí chcel zostať aj naďalej a získať si naspäť dôveru. Hnutie však rozhodlo o jeho vylúčení. „Necítim hnev, včera večer som cítil smútok a dnes sa už pozerám dopredu,“ dodal poslanec. Svoju politickú budúcnosť nateraz nevie zhodnotiť, pretože tú videl práve v Hnutí Slovensko.


Zdroj: SITA.sk - Poslanec Krátky sa ospravedlnil matovičovcom aj verejnosti, hlasovanie o novele ústavy by však nezmenil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: novela Ústavy SR poslanec hnutia Slovensko
