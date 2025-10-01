|
Liberáli nechcú pokračovať v doťahovaní, volajú po spolupráci opozície proti Ficovej vláde – VIDEO
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta doťahovania a hádky v opozícii. Na tlačovej besede to uviedol predseda strany SaS
1.10.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta doťahovania a hádky v opozícii. Na tlačovej besede to uviedol predseda strany SaS Branislav Gröhling. Je presvedčený, že je potrebné ponúknuť alternatívu voči súčasnej vláde a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD).
„Fico nás rozdelil, ale Fico nás musí opäť aj spojiť,“ deklaroval v súvislosti s opozíciou, v ktorej po minulotýždňovom hlasovaní o novele ústavy vzniklo napätie a konflikty. Novelizáciu ústavy podporila väčšina Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), rozhodujúce dva hlasy ale prekvapivo dodali dvaja poslanci Hnutia Slovensko. Pripomenul, že v minulosti navrhli tvorbu dokumentu opozície, kde by sa zhodli aspoň na ekonomických otázkach.
Chcú obnoviť spoluprácu s Progresívnym Slovenskom, Kresťanskodemokratickým hnutím a Demokratmi. Matovičovcov nespomenul. Hnutie Slovensko podľa jeho slov potrebuje vysvetliť hlasovanie za novelu ústavy svojim voličom. „To isté je KDH. Musí nám dať odpoveď, na ktorej strane chce stáť. Vedľa koho chcú stáť? Musia odpovedať svojim voličom, ako chcú robiť politiku do budúcna,“ povedal Gröhling.
Gröhling vyjadril názor, že je potrebné pokračovať aj s protestmi, ktoré by mali vyvrcholiť 17. novembra generálnym štrajkom. Pripomenul, že v stredu 8. októbra organizujú pochod k sídlu SIS, apelujú na odstúpenie jej šéfa Pavla Gašpara. Progresívci a kresťanskí demokrati tento pochod podľa jeho slov podporujú. Šéf liberálov spomenul aj štrajk odborárov pred Národnou radou (NR) SR, podľa jeho slov sa s požiadavkami odborárov stotožňujú.
