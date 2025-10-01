Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 1.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Arnold
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. októbra 2025

Liberáli nechcú pokračovať v doťahovaní, volajú po spolupráci opozície proti Ficovej vláde – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny štrajk Opozícia Predseda strany SaS Ústava

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta doťahovania a hádky v opozícii. Na tlačovej besede to uviedol predseda strany SaS



Zdieľať
sni mka obrazovky 2025 10 01 o 12.18.24 676x378 1.10.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta doťahovania a hádky v opozícii. Na tlačovej besede to uviedol predseda strany SaS Branislav Gröhling. Je presvedčený, že je potrebné ponúknuť alternatívu voči súčasnej vláde a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD).


„Fico nás rozdelil, ale Fico nás musí opäť aj spojiť,“ deklaroval v súvislosti s opozíciou, v ktorej po minulotýždňovom hlasovaní o novele ústavy vzniklo napätie a konflikty. Novelizáciu ústavy podporila väčšina Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), rozhodujúce dva hlasy ale prekvapivo dodali dvaja poslanci Hnutia Slovensko. Pripomenul, že v minulosti navrhli tvorbu dokumentu opozície, kde by sa zhodli aspoň na ekonomických otázkach.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Chcú obnoviť spoluprácu s Progresívnym Slovenskom, Kresťanskodemokratickým hnutím a Demokratmi. Matovičovcov nespomenul. Hnutie Slovensko podľa jeho slov potrebuje vysvetliť hlasovanie za novelu ústavy svojim voličom. „To isté je KDH. Musí nám dať odpoveď, na ktorej strane chce stáť. Vedľa koho chcú stáť? Musia odpovedať svojim voličom, ako chcú robiť politiku do budúcna,“ povedal Gröhling.

Gröhling vyjadril názor, že je potrebné pokračovať aj s protestmi, ktoré by mali vyvrcholiť 17. novembra generálnym štrajkom. Pripomenul, že v stredu 8. októbra organizujú pochod k sídlu SIS, apelujú na odstúpenie jej šéfa Pavla Gašpara. Progresívci a kresťanskí demokrati tento pochod podľa jeho slov podporujú. Šéf liberálov spomenul aj štrajk odborárov pred Národnou radou (NR) SR, podľa jeho slov sa s požiadavkami odborárov stotožňujú.


Zdroj: SITA.sk - Liberáli nechcú pokračovať v doťahovaní, volajú po spolupráci opozície proti Ficovej vláde – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny štrajk Opozícia Predseda strany SaS Ústava
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vláda schválila Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, materiál predložil Šutaj Eštok
<< predchádzajúci článok
Poslanec Krátky sa ospravedlnil matovičovcom aj verejnosti, hlasovanie o novele ústavy by však nezmenil – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 