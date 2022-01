Poslanec Kremský navrhuje v rámci novely zákona novú živnosť právne poradenstvo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Právne služby by mohli po novom poskytovať právni poradcovia, nebudú to len advokáti či koncipienti. Predpokladá to novela živnostenského zákona a novela zákona o advokácii. Návrh do parlamentu predložil poslanec Peter Kremský (OĽaNO), ktorý je šéfom parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti.Poslanec v dôvodovej správe k zákonu tvrdí, že chce zlepšiť prístup fyzických a právnických osôb k právnej pomoci. Podľa neho sa tým zvýši transparentnosť poskytovaných služieb, keďže aj v súčasnosti mnohí podnikatelia poskytujú de facto právne služby, de iure ich však poskytujú ako konzultačné alebo iné služby.Kremský navrhuje, že podnikateľ oprávnený na poskytovanie právneho poradenstva môže poskytovať právne rady, spisovať listiny o právnych úkonoch, spracúvať právne rozbory či vykonávať právne poradenstvo v oblasti tvorby práva. Nemôže však poskytovať služby, ktoré môžu poskytovať podľa právneho poriadku len advokáti, advokátski koncipienti a ďalšie právnické profesie.Novelou zákona by sa teda zaviedla nová viazaná živnosť – právne poradenstvo. Preukazom spôsobilosti bude vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore. Právni poradcovia by sa podľa návrhu nezdružovali v profesijnej komore a nebol by regulovaný ani výkon tejto živnosti.