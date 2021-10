Poslanec Kuffa prišiel pre nenasadené rúško o časť platu, výbor bude riešiť aj obliateho Matoviča

6.10.2021 - Mandátový a imunitný výbor parlamentu v stredu potvrdil rozhodnutie predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina), že nezaradený poslanec Štefan Kuffa stratil v auguste nárok na polovicu platu, funkčného príplatku a polovicu paušálnych náhrad.





Studená sprcha pre Matoviča

Poslancov si predvolajú

Agentúre SITA to povedala predsedníčka mandátového a imunitného výboru Anna Andrejuvová (OľaNO). Podľa nej išlo o neuposlúchnutie predsedajúceho schôdze, ktorý Kuffu v dvoch dňoch vykázal z rokovacej sály za nenasadenie si ochranného rúška.Na ďalšej schôdzi sa výbor bude zaoberať dvomi podnetmi na nezaradeného poslanca Miroslava Suju (Republika). Prvý sa týka incidentu, keď Suja oblial ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) pohárom vody so slovami, že „takúto studenú sprchu dávate všetkým občanom Slovenskej republiky“.Druhý podnet na Suju podal poslanec Ján Benčík (SaS). Na júnovej schôdzi parlamentu Suja povedal, že Benčík môže za to, že bol na Ukrajine zavraždený človek. „Áno, človek zo Slovenska bol zavraždený na Ukrajine kvôli tomu, že ho pán Benčík zverejnil na svojom Facebooku,“ vyhlásil Suja.Poslanec Benčík reagoval, že Suja má drzosť hovoriť o ňom ako o vrahovi. „A láskavo povedzte meno, kto má byť ten človek, ktorého som ja zverejnil a kvôli mne bol vraj zavraždený, čo je, samozrejme, hlúposť, pretože ja zverejňujem iba fotografie a nejaké veci, ktoré zverejnili vopred iní sami verejne. Takže, ak by niekto bol na základe nejakej fotografie prišiel o život, určite to nebolo kvôli mne,“ povedal Benčík.Tretí podnet dal poslanec Marian Kotleba (ĽSNS) na poslanca Jozefa Pročka (OĽaNO). Kotleba sa cíti urazený výrokom Pročka na aktuálnej schôdzi parlamentu. „Stále tu zaznieva, že som behal holý po námestiach. Pred 25 rokmi som prebehol v relácii, ale keď títo fašistickí extrémisti nemajú nič iné, pretože nekradol som ako Suja s Kotlebom na župe. Nekradol som ako tamto banda zlodejská,“ povedal Pročko.Predsedníčka Andrejuvová uviedla, že si spomínaných poslancov predvolajú na mandátový a imunitný výbor, aby sa k veci vyjadrili.