V Žiline si uctili pamiatku obetí pandémie, v mestskom parku vysadili výnimočnú lipu

6.10.2021 (Webnoviny.sk) - Živé pietne miesta v podobe spomienkových líp budú túto jeseň vznikať postupne naprieč Slovenskom."Táto lipa žije a dýcha za obete pandémie COVID-19." To odkazuje pamätná tabuľa osadená pri unikátnej lipe, ktorú v pondelok 4. októbra vysadilo mesto Žilina v spolupráci s občianskym združením Skutočné obete v Parku Ľudovíta Štúra. Žilina tak vytvorila pre svojich obyvateľov symbolické Živé pietne miesto venované ľuďom, ktorí podľahli koronavírusu. Slávnostný akt zavŕšili minútou ticha za zosnulých.Mesto sa touto aktivitou zapojilo do celoslovenského spomienkového projektu OZ Skutočné obete, ktorý pripomína tragické následky pandémie. Lipy, ktoré majú symbolicky žiť a dýchať za zosnulých, postupne pribudnú naprieč celým Slovenskom."Lipa symbolizuje život, ktorý musí nad pandémiou zvíťaziť. Bohužiaľ, tisíce ľudí v boji s koronavírusom svoj život prehrali. A dnes opäť pribúdajú denne nové a nové obete. Nikdy na nich nezabudneme. Žilina je prvé mesto na Slovensku, ktoré oficiálne vzdalo úctu obetiam a vybudovalo verejne prístupný živý pamätník, pri ktorom si môžu obyvatelia pripomenúť svojich najbližších," povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete, ktorej 57-ročná mama podľahla ochoreniu COVID-19 práve v žilinskej nemocnici počas druhej vlny pandémie."Pandémia koronavírusu sa stala súčasťou našich životov, skúša našu trpezlivosť, solidaritu a ohľaduplnosť. Táto choroba nás všetkých zaskočila nepripravených, niektorým zasiahla do životov menej, iným viac. Ak je našou najväčšou tragédiou len nosenie rúšok a určité obmedzenie slobody, aby sme chránili seba i ostatných, buďme šťastní a vďační. Koronavírus si na Slovensku vyžiadal tisíce obetí a zároveň tragicky poznačil životy ich blízkych. Dnes symbolicky sadíme lipu – symbol života a zdravia, ktorý bude na pamiatku obetí COVID-19 žiť celé stáročia a bude v Žiline pripomínať ďalším generáciám smutné obdobie epidémie koronavírusu. Držme si palce, aby sa to čoskoro skončilo a aby sa ľudia nemuseli lúčiť so svojim blízkymi, ktorí tejto chorobe podľahli. Česť pamiatke všetkým obetiam," uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne."V našej nemocnici sme v druhej vlne pandémie hospitalizovali najviac pacientov v celom Žilinskom kraji. Žiaľ, nie všetkých sa nám podarilo zachrániť. Verili sme, že tretia vlna bude miernejšia, avšak momentálne sa nemocnica opäť až príliš rýchlo zapĺňa pacientmi a počet príjmov každým dňom rapídne narastá," priblížil medicínsky riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline Igor Bízik s tým, že zdravotný stav pacientov je navyše vážny, vyžadujú intenzívnu starostlivosť až pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. "Náš personál bojuje o životy pacientov a súčasne prežíva svoj najväčší životný boj, keďže celá táto situácia nás psychicky aj fyzicky absolútne vyčerpáva. V nemocnici síce poznáme bolesť, utrpenie i smrť, no nikdy neprišli v takejto intenzívnej podobe ako teraz. Každý ľudský život, príbeh rodiny, blízkych či priateľov je dôležitý a nesmieme dopustiť, aby sa toto tragické obdobie v súvislosti s pandémiou COVID-19 stalo našou súčasťou, ale naopak – nikdy viac sa neopakovalo," uviedol medicínsky riaditeľ žilinskej nemocnice.V priebehu minulého týždňa začal vo FNsP Žilina výraznejšie stúpať počet príjmov pacientov s ochorením COVID-19. Len za uplynulý víkend od piatka 1. októbra v nemocnici prijali 17 nových pacientov. K 4. októbru bolo v COVID pavilóne hospitalizovaných 38 ľudí. Zdravotný stav pacientov sa v mnohých prípadoch veľmi rýchlo zhoršuje, pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu vyžaduje už deväť ľudí, z nich osem je v kritickom stave. Z celkového počtu hospitalizovaných pacientov sú tri štvrtiny nezaočkované. Zaočkovaní pacienti, ktorí vyžadujú hospitalizáciu, sú vo všetkých prípadoch ťažko chorí s inými pridruženými ochoreniami, prevažne onkologickí pacienti alebo s vážnymi kardiologickými ťažkosťami. Najmladší hospitalizovaný pacient vo FNsP má 21 rokov, je nezaočkovaný, bez pridružených diagnóz. Ochoreniu COVID-19 v žilinskej nemocnici podľahlo od začiatku septembra už sedem ľudí.OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna, kedy začali oslovovať mestá, obce, župy i ďalšie subjekty na spoluprácu. Ako prvý pozitívne zareagoval Banskobystrický samosprávny kraj, prvým zapojeným mestom je Žilina, výsadba bude ďalej pokračovať v Čadci, Košiciach, Senci, Púchove, Prešove, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch, Michalovciach, Trenčíne či Hrušove. Ďalší záujemcovia sa môžu nahlasovať cez www.skutocneobete.sk Členovia iniciatívy Skutočné obete vybrali na výsadbu lipu, ktorá patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia, v čo najväčšom počte miest a obcí, dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.Viac o projekte na www.skutocneobete.sk