Poslanec Miroslav Kollár nebude hlasovať za pád vlády, aj keď na jej nedovládnutie vidí dôvody (foto)

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR (Spolu) nebude hlasovať za návrh na odvolanie vlády. Ako povedal na dnešnom brífingu po sneme strany Spolu - občianska demokracia, návrh strany Sloboda a Solidarita považuje za nezodpovedný aj preto, že nie je známe, čo by nastalo po vyslovení nedôvery vláde.Dodal však, že je mnoho dôvodov, prečo by táto vláda nemala dovládnuť do konca volebného obdobia. Nehlasovať za pád súčasnej vlády je jeho vlastné rozhodnutie, pričom berie do úvahy mandát, ktorý dostal, keď kandidoval do NR SR za stranu Za ľudí a pracuje s hodnotovým rámcom, s ktorým kandidoval.