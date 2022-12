Šeliga vyzýva prezidentku, aby v prípade Žilinku, ktorý klamal pred aj po vypočúvaní, podala disciplinárny návrh (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR (Za ľudí) vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú , aby v prípade generálneho prokurátora Maroša Žilinku podala disciplinárny návrh.Podľa Šeligu generálny prokurátor klamal už na vypočutí pred poslancami, ale aj potom. Hoci sľuboval otvorenú a transparentnú prokuratúru, reálne je však podľa Šeligu uzavretá. Prirovnal ju k sovietskej prokuratúre. Dodal, že Žilinka neodpovedá na otázky a uteká pred médiami. Poslanec to uviedol v tlačovej správe i videu na sociálnej sieti.Šeliga povedal, že Žilinka paragraf 363 rozdáva „ako vianočné darčeky". Polemizuje o tom, prečo to generálny prokurátor robí, uvažuje, že Žilinka možno chce kandidovať za prezidenta. Podľa neho je čas konať.„Posledné dva roky nám ukázali, že prokuratúra potrebuje reformu. Pani prezidentka, podajte, prosím, disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd SR . Ak bol stíhaný špeciálny prokurátor za dve vety pred kamerou, o čo viac by mal byť stíhaný Žilinka za svoje správanie?” dodal poslanec Šeliga.