Poslanec Náhlik cez svoje firmy ovláda miliónové majetky, tvrdí mimovládka a žiada preskúmať jeho majetkové priznanie

15.4.2024 - Nadácia Zastavme korupciu podala podnet na preskúmanie majetkového priznania poslanca Petra Náhlika Hlas-SD ) parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.Dôvodom sú nedostatky v majetkovom priznaní, v ktorom najskôr zamlčal luxusnú vilu v bratislavskej Vrakuni a neskôr ju do priznania doplnil.Nadácia ďalej informovala, že Náhlik rovnako neuvádza príjmy mimo verejnej funkcie, napriek tomu, že bol zamestnaný vo svojej firme Talamone.„Poslanec Náhlik cez svoje firmy ovláda miliónové majetky. Nenadobudol ich vďaka úspešnému fungovaniu svojich firiem. Tie často končia v stratách. Zdrojom sú hlavne dlhodobé dlhy, ktorých pôvod ostáva nevysvetlený. Ide o ďalšiu ukážku, že aktuálne majetkové priznania politikov nefungujú. Zoznam majetku, ku ktorému sa Náhlik oficiálne priznáva, je výrazne nižší oproti nehnuteľnostiam, na ktoré má dosah cez svoje firmy či za hranicami," vysvetľuje Zastavme korupciu.Náhlik je poslancom parlamentu, s krátkou prestávkou, od roku 2012 a do politiky podľa nadácie vstupoval už ako majetný človek. Posledné roky mu však pribudli nehnuteľnosti za milióny eur.„Zdrojom boli státisícové vklady majiteľa firmy, ale najmä dlhodobé záväzky. Teda dlhy. Náhlik na otázky, odkiaľ pochádzajú tieto zdroje, nereagoval," tvrdí organizácia.Poslanec vo svojom majetkovom priznaní za rok 2022 priznal, že vlastní dva byty, jeden v centre Bratislavy s garážou a nebytovými priestormi, druhý byt sa nachádza v lokalite Punta, v chorvátskom letovisku Sukošan.Náhlik priznal aj podiel v piatich firmách, vlastníctvo akcií, finančnej hotovosti, ale aj poskytnutie pôžičiek.„U firiem aj akcií sa ale z priznaní vo všeobecnosti nedá zistiť, či ide o slovenské alebo zahraničné subjekty," priblížila nadácia.Zastavme korupciu na základe údajov z katastra zistila, že uplynulý rok pred Vianocami poslanec nadobudol ďalší rodinný dom v Šúrovciach v okrese Trnava.„Náhlik bol zamestnaný do nástupu za poslanca v jednej zo svojich firiem Talamone. Firma z oblasti hotelového ubytovania má od svojho vzniku kolísavé tržby, medzi 40 a 200-tisíc eur, no každý rok končí v strate. Napriek tomu disponuje majetkom za tri milióny eur. Ide o rodinný dom, penzión a hotel v Trnave. Sídlo tam okrem Náhlikových firiem má napr. aj regionálna kancelária Hlasu-SD," zistila Zastavme korupciu.Zo zverejnených dát firmy sa súčasne dopátrala k tomu, že reality boli financované cez dlhodobé záväzky, teda na dlh, no nie cez bankový úver.Zástupca firmy mal podľa informácií nadácie vložiť do firmy milión eur a v roku 2020 vložil Náhlik alebo jeho kolega ďalších 800-tisíc eur do inej spoločnej firmy s názvom DeGarde.Táto firma je majiteľom lietadla, ktoré využil počas kampane pred prezidentskými voľbami Peter Pellegrini . Firma taktiež vlastní dva nebytové priestory a tri autá.Priestory a k tomu dve garážové miesta vlastní spomínaná firma v komplexe Zuckermandel, v ktorom si v minulosti kúpil byt Pellegrini.„Aj táto firma uvádza dlhodobý dlh za vyše milión eur. Ani jeho pôvod Náhlik nevysvetlil. V majetkovom priznaní poslanec za rok 2022 uviedol v kolónke „iné príjmy”, kam sa majú uviesť aj príjmy z podnikania, nulu," upozornila organizácia.Poslanec k tomu všetkému vlastní aj takmer pätinu firmy, spoločne s ministrom financií Ladislavom Kamenickým Smer-SD ), ktorá nesie názov Ixion a ktorá pôsobí v oblasti poradenstva pre podnikanie.„Vlaňajšok bol tržbami aj ziskom vôbec najúspešnejším rokom od jej vzniku. Pribudli jej hlavne peniaze na účtoch," dodáva nadácia.