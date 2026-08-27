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27. augusta 2026
Finančný dar zo Slovenska môže pomôcť aj v zahraničí, neziskovky organizujú zbierky na pomoc Nepálu
Najmenej 273 ľudí zahynulo pri náhlych záplavách a zosuvoch pôdy, ktoré zasiahli oblasť nepálsko-tibetskej hranice. Neziskové organizácie pôsobiace na Slovensku, konkrétne UNICEF Slovensko,
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27.8.2026 (SITA.sk) - Najmenej 273 ľudí zahynulo pri náhlych záplavách a zosuvoch pôdy, ktoré zasiahli oblasť nepálsko-tibetskej hranice.
Neziskové organizácie pôsobiace na Slovensku, konkrétne UNICEF Slovensko, Človek v ohrození a Slovenská katolícka charita spustili výzvy na pomoc ľuďom zasiahnutým prírodnou katastrofou v Nepále. Ako neziskovky informovali, prispieť je možné online prostredníctvom portálu Darujme.sk.
V prípade zbierky UNICEF Slovensko je možné darovať na stránke. „UNICEF je priamo na mieste a je pripravený poskytnúť pitnú vodu, zdravotnú starostlivosť a prístrešie deťom a rodinám zasiahnutým katastrofou," zdôraznila organizácia.
Na zbierku organizácie Človek v ohrození je možné prispieť na webovej stránke. „Finančné prostriedky použije podľa aktuálnych potrieb zasiahnutých komunít najmä na potraviny, pitnú vodu, hygienické potreby, materiál na núdzové prístrešie a ďalšiu základnú humanitárnu pomoc," uviedla neziskovka.
Zbierku organizuje aj Slovenská katolícka charita na svojej stránke. „Príspevky majú pomôcť rodinám, ktoré zostali bez bezpečného prístrešia, jedla a pitnej vody, a zabezpečiť im nevyhnutnú pomoc v prvých dňoch po katastrofe podľa aktuálnych potrieb," uviedla organizácia.
Po katastrofe, ktorá v priebehu niekoľkých minút pripravila celé komunity o domovy a základné zázemie, je podľa neziskoviek rýchla pomoc mimoriadne dôležitá. Rovnako dôležité je darovať cez overené organizácie, ktoré dokážu pomoc koordinovať podľa potrieb priamo v zasiahnutých oblastiach.
„Aj finančný dar zo Slovenska tak môže pomôcť zabezpečiť vodu, jedlo, zdravotnú starostlivosť či bezpečné miesto pre ľudí, ktorým povodne zo dňa na deň zmenili život," dodali organizácie. Najmenej 273 ľudí zahynulo pri náhlych záplavách a zosuvoch pôdy, ktoré v stredu zasiahli oblasť nepálsko-tibetskej hranice a zmietli celé dediny.
Záchranári vo štvrtok prehľadávajú spustošené oblasti a pátrajú po viac ako 1 300 nezvestných ľuďoch. Medzi nezvestnými je veľa zahraničných turistov. Mestá a dediny, ktoré ležia pozdĺž riek Bhote Kóší a Trišúlí, zasiahla v stredu ráno mohutná masa vody a bahna pripomínajúca cunami.
Záchranné tímy pre obavy z ďalších náhlych záplav urýchlene evakuujú ľudí z postihnutých oblastí. Nepálski vojaci pomocou pátracích psov hľadajú telá zasypané hrubou vrstvou bahna. Americká geologická služba (USGS) uviedla, že záplavy spôsobilo zrútenie ľadovca, ktoré vyvolalo seizmickú aktivitu.
„Udalosť bola pôvodne hlásená ako zemetrasenie s magnitúdou 4,4,“ uviedla USGS. Analýza seizmických záznamov však ukázala, že išlo o „zrútenie ľadovca a následný zosuv sutín“. Obavy z ďalších záplav pretrvávajú. Voda sa totiž hromadí za obrovskými nánosmi sutín, ktoré prehradili údolie. Klimatická zmena spôsobuje topenie ľadovcov na celom svete, čím zvyšuje riziko vyliatia ľadovcových jazier a zrútenia ľadovcov.
Zdroj: SITA.sk - Finančný dar zo Slovenska môže pomôcť aj v zahraničí, neziskovky organizujú zbierky na pomoc Nepálu © SITA Všetky práva vyhradené.
Neziskové organizácie pôsobiace na Slovensku, konkrétne UNICEF Slovensko, Človek v ohrození a Slovenská katolícka charita spustili výzvy na pomoc ľuďom zasiahnutým prírodnou katastrofou v Nepále. Ako neziskovky informovali, prispieť je možné online prostredníctvom portálu Darujme.sk.
Dobročinné zbierky
V prípade zbierky UNICEF Slovensko je možné darovať na stránke. „UNICEF je priamo na mieste a je pripravený poskytnúť pitnú vodu, zdravotnú starostlivosť a prístrešie deťom a rodinám zasiahnutým katastrofou," zdôraznila organizácia.
Na zbierku organizácie Človek v ohrození je možné prispieť na webovej stránke. „Finančné prostriedky použije podľa aktuálnych potrieb zasiahnutých komunít najmä na potraviny, pitnú vodu, hygienické potreby, materiál na núdzové prístrešie a ďalšiu základnú humanitárnu pomoc," uviedla neziskovka.
Zbierku organizuje aj Slovenská katolícka charita na svojej stránke. „Príspevky majú pomôcť rodinám, ktoré zostali bez bezpečného prístrešia, jedla a pitnej vody, a zabezpečiť im nevyhnutnú pomoc v prvých dňoch po katastrofe podľa aktuálnych potrieb," uviedla organizácia.
Pátranie po nezvestných
Po katastrofe, ktorá v priebehu niekoľkých minút pripravila celé komunity o domovy a základné zázemie, je podľa neziskoviek rýchla pomoc mimoriadne dôležitá. Rovnako dôležité je darovať cez overené organizácie, ktoré dokážu pomoc koordinovať podľa potrieb priamo v zasiahnutých oblastiach.
„Aj finančný dar zo Slovenska tak môže pomôcť zabezpečiť vodu, jedlo, zdravotnú starostlivosť či bezpečné miesto pre ľudí, ktorým povodne zo dňa na deň zmenili život," dodali organizácie. Najmenej 273 ľudí zahynulo pri náhlych záplavách a zosuvoch pôdy, ktoré v stredu zasiahli oblasť nepálsko-tibetskej hranice a zmietli celé dediny.
Záchranári vo štvrtok prehľadávajú spustošené oblasti a pátrajú po viac ako 1 300 nezvestných ľuďoch. Medzi nezvestnými je veľa zahraničných turistov. Mestá a dediny, ktoré ležia pozdĺž riek Bhote Kóší a Trišúlí, zasiahla v stredu ráno mohutná masa vody a bahna pripomínajúca cunami.
Zrútenie ľadovca
Záchranné tímy pre obavy z ďalších náhlych záplav urýchlene evakuujú ľudí z postihnutých oblastí. Nepálski vojaci pomocou pátracích psov hľadajú telá zasypané hrubou vrstvou bahna. Americká geologická služba (USGS) uviedla, že záplavy spôsobilo zrútenie ľadovca, ktoré vyvolalo seizmickú aktivitu.
„Udalosť bola pôvodne hlásená ako zemetrasenie s magnitúdou 4,4,“ uviedla USGS. Analýza seizmických záznamov však ukázala, že išlo o „zrútenie ľadovca a následný zosuv sutín“. Obavy z ďalších záplav pretrvávajú. Voda sa totiž hromadí za obrovskými nánosmi sutín, ktoré prehradili údolie. Klimatická zmena spôsobuje topenie ľadovcov na celom svete, čím zvyšuje riziko vyliatia ľadovcových jazier a zrútenia ľadovcov.
Zdroj: SITA.sk - Finančný dar zo Slovenska môže pomôcť aj v zahraničí, neziskovky organizujú zbierky na pomoc Nepálu © SITA Všetky práva vyhradené.
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