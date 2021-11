Poslanec Valášek predložil do parlamentu tri návrhy progresívcov, ide aj o dekriminalizáciu marihuany

Znásilneniu môžu čeliť aj muži

Zdieľanie dôchodkových práv

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.11.2021 (Webnoviny.sk) - Progresívne Slovensko (PS) predložilo cez svojho nezaradeného poslanca Tomáša Valáška do parlamentu tri zákony, ktoré sa týkajú dekriminalizácie marihuany, dôchodkovej spravodlivosti a zmenenej definície pojmu znásilnenie. V tlačovej správe o tom informoval Radovan Choleva z komunikačného oddelenia PS.Pri znásilnení by išlo o akýkoľvek sexuálny akt bez súhlasu všetkých strán. Hnutie PS sa pokúša spojiť trestný čin znásilnenia a sexuálneho násilia, či doplniť prečin sexuálneho obťažovania.Do zákona by sa tiež mala premietnuť skutočnosť, že obeťou sexuálnych trestných činov nemusia byť len ženy, ale aj muži.Ako pripomína PS, súčasná právna úprava sa zameriava na použitie násilia, ktoré ale pri mnohých prípadoch znásilnení prítomné nie je, nakoľko preživšia osoba často páchateľa pozná a nekladie preto odpor.V téme dekriminalizácie marihuany, PS prichádza s návrhom, ktorý by dekriminalizoval prechovávanie marihuany pre osobnú spotrebu do množstva 60 gramov látky, prípadne pestovanie piatich kusov rastlín.Súčasná právna úprava podľa PS vysokými trestami postihuje ľudí, ktorí nie sú pre spoločnosť nebezpeční.V novele zákona o sociálnom poistení PS navrhuje možnosť dohody o zdieľaní dôchodkových práv pre osoby, ktoré sa spoločne starajú o dieťa, ale tiež kompenzáciu výpadkov pri dôchodkových odvodoch v prípade osôb na materskej a rodičovskej dovolenke.Tieto opatrenia majú pomôcť najmä matkám, ktoré majú kvôli starostlivosti o deti nižší príjem, čo sa neskôr odrazí aj na ich dôchodku.