Vymenovanie novej českej vlády otázkou niekoľkých týždňov, tvrdí líder víťaznej koalície Petr Fiala

6.11.2021 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman sa v sobotu zhováral s predsedom strany ODS a lídrom koalície SPOLU Petrom Fialom o novej vláde. Politici spolu hovorili asi pol hodinu prostredníctvom videokonferencie, informuje spravodajský portál TN.cz.Fiala v sobotu predstavil postup pre menovanie novej vlády. Po ustanovujúcej schôdzi Poslaneckej snemovne prezident prijme demisiu vlády Andreja Babiša . Potom sa Zeman znovu stretne s Fialom.„Obaja veríme, že ten kontakt už bude priamy, nie prostredníctvom videokonferencie,“ uviedol Fiala s tým, že na ďalšom stretnutí by hlave štátu dal zoznam členov budúcej vlády.„Prezident prejavil želanie buď to sa s niektorým z nich, alebo so všetkými, postupne stretnúť, a potom by malo nasledovať menovanie vlády, ktoré sa uskutoční podľa situácie buď priamo na Pražskom hrade alebo v Lánoch,“ doplnil politik.Všetko by sa to podľa Fialu malo odohrať v priebehu niekoľkých týždňov a vláda by mala byť do Vianoc.Prezident a líder koalície, ktorá v októbri získala najviac hlasov vo voľbách do Poslaneckej snemovne, rokovali spolu po prvý raz. Zemana totiž deň po voľbách previezli do pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice.Hospitalizovaný prezident v piatok poskytol rozhovor pre rádio Frekvence 1, v ktorom potvrdil, že Fialu bude menovať novým premiérom.Predstavitelia piatich koaličných strán by mali v pondelok pred ustanovujúcou schôdzou novej Poslaneckej snemovne uzavrieť koaličnú dohodu, pripomína TN.cz.