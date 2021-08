Poslanec za OĽaNO Bubnár sa vzdal mandátu v parlamente, teší sa na vyučovanie v Nitre

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanec Jozef Bubnár OĽaNO ) sa k 31. augustu vzdal mandátu v parlamente. „Práve dnes som sa vzdal mandátu. Ešte do 23:59 som poslanec,“ povedal Bubnár agentúre SITA.„Dve zastávky na urgentnom príjme v nemocnici počas júna a júla boli pre mňa finálnym znamením, že vyhrážky, priania smrti či nenávistné agresívne vulgarizmy prijímané na dennej báze nie je to, o čom som v živote sníval,“ napísal poslanec cez víkend na sociálnej sieti.Bubnár agentúre SITA povedal, že bude pôsobiť ako učiteľ na jednom z gymnázií v Nitre a „už sa na to teší“.V parlamentných voľbách 2020 Bubnár získal 5 052 prednostných hlasov. Na hlasovacom lístku bol na 18. mieste. Po zohľadnení prednostných hlasov sa umiestnil na 25. mieste. OĽaNO obsadilo po voľbách v Národnej rade SR 53 poslaneckých kresiel. Bubnára by mal v parlamente nahradiť Vojtech Tóth.