Peter Kovařík odstúpil z funkcie šéfa polície (video)

31.8.2021 (Webnoviny.sk) -Obvinený policajný prezident Peter Kovařík sa vzdal funkcie. Informoval o tom v utorok na tlačovej besede. Ako povedal, vo funkcii šéfa polície by v prípade schválenia jeho žiadosti o ukončenie pracovného pomeru mal skončiť k 15. septembru. Dovtedy podľa neho ešte políciu čaká zabezpečenie návštevy pápeža Františka Peter Kovařík sa podľa vlastných slov počas výkonu funkcie zameral na zvyšovanie dôveryhodnosti polície, preto si nevie predstaviť, že by post šéfa polície vykonával ako obvinený.„Neviem si predstaviť, ako by som dával rozkazy svojim kolegom, keby som ostal vo funkcii," zdôraznil policajný prezident. Ďalej uviedol, že je pripravený brániť sa voči vznesenému obvineniu až do štádia súdneho konania. „Ak to takto ďaleko príde," povedal s tým, že trvá na tom, že daný skutok podľa neho nie je trestným činom.Peter Kovařík doplnil, že si naďalej myslí, že pri prerušení zákroku policajnej inšpekcie konal správne. „Ja som preveroval zákonnosť toho zásahu," povedal s tým, že na základe jeho vyhodnotenia si zásahovú jednotku vyžiadala neoprávnená osoba.„Myslím si, že som bol oprávnený rozhodnúť," vyhlásil s tým, že keď vec skonzultoval so šéfom inšpekcie, dal povolenie k pokračovaniu zákroku. Zároveň Peter Kovařík ozrejmil, že pred predmetným zásahom sa šírili informácie, že majú byť zatknutí viacerí vyšetrovatelia a prokurátori.Takéto niečo by podľa neho bolo „za hranou", preto si informácie overoval u krajských policajných riaditeľov. Tí mu títo informácie nepotvrdili. „Na niekoľkých zasadnutiach Bezpečnostnej rady som bol vyzvaný, aby som dbal na to, aby zásahovky neboli využívané neadekvátne," vysvetlil.Policajný prezident tiež zdôraznil, že naďalej dôveruje policajtom z tímov Očistec a Fénix, ktorí vyšetrujú medializované kauzy. „Ja verím, že kauzy, ktoré sú otvorené, tak sú postavené na reálnych základoch a dotiahne sa to do konca," doplnil.Po odchode policajného prezidenta z funkcie by políciu mala do výberu jeho nástupcu viesť prvá viceprezidentka polície Jana Maškarová . Peter Kovařík v tejto súvislosti konštatoval, že svoj odchod navrhol ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO) on sám. „Od pána ministra som mal plnú podporu," uviedol. Dodal, že po odchode z polície si chce oddýchnuť a následne „žiť svoj život".Krajská prokuratúra Bratislava vzniesla 26. augusta obvinenie voči Kovaříkovi pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Policajný prezident mal podľa prokuratúry zmariť prebiehajúci zásah zadržania, ako aj vykonanie nasledovných trestno-procesných úkonov s obvinenými Matejom Zemanom