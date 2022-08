Poslanec zo Sme rodina Patrick Linhart navrhuje dočasne zaviesť zníženú DPH na potraviny pre školské jedálne

27.8.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR za hnutie Sme rodina Patrick Linhart predložil do parlamentu návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorým chce zaviesť zníženú sadzbu DPH na vybrané potraviny a nápoje.Sadzba DPH na úrovni 5 percent by sa mala vzťahovať na potraviny, ktoré sa používajú na prípravu jedál a nápojov v školských jedálňach, u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, u poskytovateľov sociálnej služby a v centrách pre deti a rodiny.Toto opatrenie navrhuje poslanec zaviesť na obdobie od 1. januára do 31. decembra budúceho roka.„Cieľom tohto opatrenia je zníženie ceny týchto potravín a nápojov ako jedného z nástrojov na zmiernenie neprimeraného nárastu ich cien," uviedol k návrhu poslanec za hnutie Sme rodina.