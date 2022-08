Progresívne Slovensko predložilo vlastný návrh o pomoci tehotným ženám

Bezpečná interrupcia

27.8.2022 (Webnoviny.sk) - Progresívne Slovensko (PS) predložilo do Národnej rady SR vlastnú verziu zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý posunie Slovensko k štandardom vyspelých krajín. Informuje o tom hnutie v tlačovej správe, ktoré zaslal hovorca hnutia Radovan Choleva Podľa podpredsedníčky hnutia Lucie Plavákovej nový návrh zákona z dielne PS prináša podporné opatrenia pre ženy, ktoré chcú v tehotenstve pokračovať, ako aj pre tie, ktoré sa rozhodnú pre jeho umelé prerušenie.„Naším cieľom je skutočne pomôcť tehotným ženám, nie cez akúsi pseudopomoc vydierať ženy, ktoré z akéhokoľvek dôvodu v tehotenstve nechcú pokračovať. Chceme rozšíriť dostupné možnosti pre ženy v a po tehotenstve, no zároveň garantovať právo na bezpečnú interrupciu v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi. V dostupnosti bezpečných interrupcií patrí Slovensko k najhorším krajinám v Európe,“ vyhlásila Plaváková.„Náš návrh odstraňuje prekážky ako povinné poučenie pred informovaným súhlasom či povinná čakacia lehota 48 hodín, ktorá len odďaľuje prístup k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva. Navrhujeme tiež zavedenie medikamentóznej formy interrupcie, pretože je nemysliteľné, aby sme sa ako jedna z mála krajín v tomto ohľade neriadili vedeckými poznatkami a odporúčaniami,“ uviedla spoluautorka návrhu Beáta Jurík , podľa ktorej jeho prijatím by sa zrušil napríklad aj povinný súhlas zákonných zástupcov pri umelom prerušení tehotenstva neplnoletej osoby.Jurík tiež poukazuje na prípady zneužívania či hrozby odvrhnutia rodičmi. Členka predsedníctva PS Simona Petrík priblížila, že pri pomoci tehotným ženám sa hnutie zameriava napríklad na rozšírenie príspevku pri narodení dieťaťa či príspevku v súvislosti s narodením dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.„S narastajúcimi nákladmi na základné životné potreby rastie aj tlak na tehotné ženy. Plne si uvedomujeme, že ide najmä o čiastkovú, niekde jednorazovú pomoc, ktorá musí byť následne doplnená o ďalšie systémové opatrenia, aby ženám a ich rodinám dopomohli k zabezpečeniu dôstojného života,“ pripomína Petrík, podľa ktorej sa v PS dlhodobo venujú systémovej pomoci a podpore a už teraz pripravujú ďalšie skutočné riešenia pre ženy a rodiny.