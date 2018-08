Poslanecká imunita by mohli zúžiť a aj jasne definovať antisemitizmus

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - Poslanecká imunita na výroky by sa mala zúžiť, rovnako by sa mal presne zadefinovať antisemitizmus. Parlament by tiež mal prijať zákon o politických stranách. Tieto zmeny chce na jeseň iniciovať predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý zdôrazňuje potrebu prijatia antifašistických opatrení. Spomína ich v súvislosti so stranou Mariana Kotlebu. Jej existenciu považuje za veľký problém Slovenska.O spomínaných zmenách hovorili traja najvyšší ústavní činitelia - prezident Andrej Kiska, šéf parlamentu Andrej Danko a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s predstaviteľmi politických a spoločenských inštitúcií na diskusii v Banskej Bystrici. Zhodli sa na potrebe prijatia takýchto opatrení.uviedol Danko.Diskutéri hovorili aj o zúžení výrokovej imunity poslancov NR SR o prejavy, ktoré stavajú na extrémizme a antisemitizme.doplnil Danko.Premiér Pellegrini si okresanie výrokovej poslaneckej imunity vie predstaviť. O potrebe boja s extrémistami a fašistami neraz hovoril aj prezident Kiska.Na diskusii v Banskej Bystrici sa účastníci zhodli na potrebe nulovej tolerancie extrémizmu a jasného poriadku na internete, kde nemôže byť beztrestné šíriť násilie, extrémistické myšlienky a urážať ľudí inej farby pleti či náboženstva. Je to podľa nich úloha, ktorá čaká slovenskú spoločnosť v najbližšom období.